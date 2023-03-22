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Сегодня, 11:08

В Башкирии в парке культуры и отдыха нашли труп мужчины

стоп-кадр видео из группы «Караидель Главный», Vk
Фото:стоп-кадр видео из группы «Караидель Главный», Vk

В селе Караидель, в парке культуры и отдыха «Прибрежный» на тротуаре нашли труп мужчины. В группе «Караидель Главный» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видно, как пятеро мужчин, в том числе полицейские, склонились над телом погибшего. Затем они взяли его и понесли к грузовику с прицепом. Мужчины подняли труп и поместили его в прицеп.

Когда произошел инцидент, что случилось с мужчиной — пока неизвестно. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД по РБ. Ответ доступен по ссылке.

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