В Башкирии в парке культуры и отдыха нашли труп мужчины

В селе Караидель, в парке культуры и отдыха «Прибрежный» на тротуаре нашли труп мужчины. В группе «Караидель Главный» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой видно, как пятеро мужчин, в том числе полицейские, склонились над телом погибшего. Затем они взяли его и понесли к грузовику с прицепом. Мужчины подняли труп и поместили его в прицеп.

Когда произошел инцидент, что случилось с мужчиной — пока неизвестно. «Башинформ» обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу МВД по РБ. Ответ доступен по ссылке.