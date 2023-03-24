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Сегодня, 12:02

В Башкирии по факту гибели 3-летней девочки в овраге с талой водой возбуждено уголовное дело

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» по факту гибели ребенка в овраге с водой.

Как сообщало агентство «Башинформ», следствием установлено, что 23 марта 2023 года в деревне Азангулово на улице Трактовой трое детей из одной семьи в возрасте 3, 4 и 5 лет гуляли недалеко от дома у замерзшего водоема, образовавшегося в результате стока талых вод. Дети кидали в водоем камни и палки. В один момент 3-летняя девочка попыталась достать игрушку, которая оказалась на поверхности наледи водоема, и провалилась в воду. Дети позвали отца, который обнаружил тело девочки уже без признаков жизни. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Осмотром установлено что глубина образовавшегося водоема достигает около 1 метра, а длина и ширина — 5 на 2 метра.

«Следователями организован комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств, способствовавших происшествию. Исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашиваются члены семьи погибшей, очевидцы, работники органов местного самоуправления и свидетели, проводится судебно-медицинская экспертиза», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

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Автор:Дарья Субботина
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