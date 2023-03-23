Новости Башкортостана и Уфы
76.96
+0.12
82.97
+0.42
76.91
+0.22
1+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 23:05

В Мечетлинском районе Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей трехлетней девочкой

пресс-служба администрации Мечетлинского района
Фото:пресс-служба администрации Мечетлинского района

В администрации Мечетлинского района Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей в четверг, 23 марта, трехлетней девочкой (2019 года рождения).

По предоставленной информации, девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики.

Местные власти также уточнили, что это был овраг с талой водой.

«В деревне Азангулово Мечетлинского района произошёл трагический случай: в овраге, заполненной талыми водами, утонула трёхлетняя девочка», — сообщает пресс-служба администрации в соцсетях.

Напомним, на место происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, ребенок гулял со старшими детьми, родители были дома, мама находится в декретном отпуске. Девочке в октябре этого года исполнилось бы 4 года.

«Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте одних! — обратились местные власти. — Вода таит в себе много опасностей. Разговаривайте с ними о том, что шалости у воды могут привести к печальным последствиям. Ребёнок обязательно должен знать телефонные номера пожарной службы и службы спасения — 101 и 112».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика