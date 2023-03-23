В Мечетлинском районе Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей трехлетней девочкой

В администрации Мечетлинского района Башкирии прокомментировали ЧП с утонувшей в четверг, 23 марта, трехлетней девочкой (2019 года рождения).

По предоставленной информации, девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики.

Местные власти также уточнили, что это был овраг с талой водой.

«В деревне Азангулово Мечетлинского района произошёл трагический случай: в овраге, заполненной талыми водами, утонула трёхлетняя девочка», — сообщает пресс-служба администрации в соцсетях.



Напомним, на место происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, ребенок гулял со старшими детьми, родители были дома, мама находится в декретном отпуске. Девочке в октябре этого года исполнилось бы 4 года.

«Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте одних! — обратились местные власти. — Вода таит в себе много опасностей. Разговаривайте с ними о том, что шалости у воды могут привести к печальным последствиям. Ребёнок обязательно должен знать телефонные номера пожарной службы и службы спасения — 101 и 112».