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Сегодня, 19:54

В Башкирии 3-летний ребенок утонул в луже

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

В Мечетлинском районе, в деревне Азангулово 23 марта в луже с талой водой утонула 3-летняя девочка. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, ребенок гулял на улице без присмотра взрослых около дома.

«В какой-то момент ее игрушка упала в глубокую лужу. Девочка попыталась ее достать, но произошел смертельный несчастный случай», — рассказал собеседник информагентства.

Обстоятельства случившегося уточняются. В пресс-службе регионального следственного комитета прокомментировали случившееся.

«На место происшествия по сообщению об утонувшей 3-летней девочке в Мечетлинском районе выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие», — проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС по РБ также добавили, что сегодня в министерство поступила информация, что в деревне Азангулово по улице Трактовой девочка захлебнулась в луже.

«Выехавшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала смерть ребёнка, 2019 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются, проводятся следственно-оперативные мероприятия», — сообщили в МЧС по РБ.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, ребенок гулял со старшими детьми, родители были дома, мама находится в декретном отпуске. Девочке в октябре этого года исполнилось бы 4 года.

«Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства», — добавили в прокуратуре.

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ
МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ
Видео:прокуратура РБ
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