Тело малышки достал отец: в СКР Башкирии сообщили подробности гибели девочки в овраге с талой водой

Дуванский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по сообщению о смерти трехлетней девочки в деревне Азангулово. В пресс-службе СУ СКР по РБ «Башинформу» сообщили новые подробности случившегося.

«Установлено, что 23 марта 2023 года девочка играла с братьями и сестрами недалеко от дома у замерзшего водоема, образовавшегося в результате стока талых вод. В один момент девочка попыталась достать игрушку, которая оказалась на поверхности наледи, и провалилась в воду. К сожалению, спасти ее не успели. Тело девочки из воды извлек отец», — проинформировали в ведомстве.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Осмотром установлено, что глубина образовавшегося водоема достигает 1 метра. Следователи продолжают устанавливать причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии.

Как сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры РБ, ребенок гулял со старшими детьми, родители были дома, мама находится в декретном отпуске. Девочке в октябре этого года исполнилось бы 4 года.

В администрации Мечетлинского района Башкирии отметили, что девочка воспитывалась в многодетной благополучной семье, которая не состоит на учёте в органах системы профилактики.