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Сегодня, 11:53

В минздраве Башкирии прокомментировали инцидент с гибелью пациента в коридоре поликлиники

БашДТП, Telegram
Фото:БашДТП, Telegram

В телеграм-канале «БашДТП» сегодня утром появилось видео, на котором запечатлен лежащий при входе в медучреждение на двух скамейках мужчина. Рядом с ним суетится охранник, все остальное идет своим чередом — приходят посетители поликлиники, им проверяют температуру, никто особо на мужчину не обращает внимания. Автор видео отметил, что 10 марта уфимец пришел сдавать анализы, и ему стало плохо, начал умирать прямо на входе в поликлинику № 2, которая относится к 18-й больнице.

«Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ прокомментировали случившееся.

«10 марта в 08.34 он пришел в поликлинику для плановой сдачи лабораторных исследований, назначенных врачом накануне. На входе охранник заметил, что мужчине плохо, предложил лечь на кушетку и вызвал на место фельдшера кабинета неотложной помощи, терапевта, кардиолога и бригаду скорой помощи. В 08.41 у пациента произошла остановка сердечной деятельности, сотрудники медучреждения сразу, на месте, начали реанимационные мероприятия. В 08.52 прибыла бригада скорой помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия. Через 30 минут от начала сердечно-легочной реанимации констатирована биологическая смерть пациента», — сообщили информагентству в министерстве.

Указывается, что мужчина состоял на диспансерном учете у терапевта, кардиолога, невролога, уролога. Его основным диагнозом была ишемическая болезнь сердца с постинфарктным кардиосклерозом и развитием хронической сердечной недостаточности, фибрилляцией предсердий.

«За день до этого он был осмотрен врачом поликлиники в плановом порядке, проведены исследования:  ЭХО КГ, УЗДС МАГ, осмотрен врачом-терапевтом участковым, состояние на момент осмотра удовлетворительное. Минздрав республики приносит свои соболезнования родным и близким», — добавили в ведомстве.
Автор:Дарья Субботина
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