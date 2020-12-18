Фото: Пресс-служба Главы РБ Путин - о Хабирове и подарке детям; новый врио мэра; ЧП в пансионате - неделя в Башкирии Фото: Пресс-служба Главы РБ

Путин похвалил Хабирова и сделал подарок детям; в Башкирии растет число миллиардеров; страшный пожар в Доме престарелых; кто предложил Грекову стать врио мэра Уфы; от коронавируса умерла целая семья. Главные новости недели – в одном материале агентства «Башинформ».

Нашли самое красивое башкирское слово

14 декабря, в День башкирского языка, в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», торжественно подвели итоги Года башкирского языка и назвали самое красивое башкирское слово. По итогам всенародного голосования им стало слово «Әсәй» (мама). Также на церемонии наградили победителей тематических конкурсов и состоялся концерт. В этот же день Глава Башкирии Радий Хабиров в Башгоспедуниверситете вручил стипендию имени Акмуллы студентам вузов и колледжей. «Стипендия имени Мифтахетдина Акмуллы направлена на поддержку молодых талантов, прилагающих усилия в области развития языков народов Башкортостана», — отметил он. Также по ходатайству Радия Хабирова возрождена работа диссертационного совета по башкирскому языку и литературе при Башгосуниверситете.

Сгорели в Доме милосердия

В ночь на 15 декабря в частном пансионате для пожилых в деревне Ишбулдино Абзелиловского района произошел страшный пожар, в результате которого погибли 11 постояльцев. Пять человек спаслись. В районе ввели режим ЧС. Как узнал «Башинформ», сгоревший «Дом милосердия» размещался в 50-летнем деревянном здании без системы пожаротушения и не имел права круглосуточно держать у себя постояльцев. На месте трагедии Глава Башкирии Радий Хабиров провёл заседание оперштаба по расследованию причин пожара и оказанию помощи пострадавшим. «В один маленький дом столько людей помещать неправильно, к тому же 75% пенсий этих людей забирают», — сказал он и поручил проверить все частные пансионаты региона. Возбуждено уголовное дело, руководитель пансионата арестована.

В Башкирии растет число миллиардеров

Как выяснилось по итогам декларационной кампании в ФНС, в Башкирии 10 миллиардеров и почти 29,5 тысячи миллионеров. На 1 декабря, в последний день подачи деклараций, было принято 292 230 деклараций по налогу на доходы физлиц за 2019 год. Сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета, составила 8,23 млрд рублей. Ранее объем налоговых вычетов был в пределах 5 млрд рублей. Количество миллионеров и миллиардеров растет год от года: если в 2013 году в республике было 13 тысяч миллионеров, то в 2017 – уже 20 тысяч, почти столько же миллионеров и семь миллиардеров в 2018 году.

Новый врио мэра Уфы: Я все взвесил и согласился

16 декабря депутаты Горсовета на внеочередном заседании единогласно назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Уфы 52-летнего Сергея Грекова, предпринимателя-нефтяника из Ишимбая. Новый врио мэра отметил, что надо начать готовиться к 450-летию города, следить за состоянием дорог и считаться с мнением уфимцев. «Башинформу» Сергей Греков признался, что стать врио мэра Уфы ему предложил Радий Хабиров, «я все взвесил и согласился». Все свои бизнес-активы Греков передал в управление сыну. Всего у Сергея Грекова семеро детей. Напомним, руководивший столицей два года Ульфат Мустафин умер от осложнений после коронавируса 29 октября 2020 года.

COVID-19: умерла целая семья, вакцинация, помощь Камчатке

13 декабря в Башкирию поступило 1900 доз третьей партии вакцины от коронавируса. В первую очередь прививку сделают врачам, учителям и соцработникам. Добровольная вакцинация от COVID-19 началась в регионе еще 9 декабря. «Вакцинация – это основное решение вопроса в череде мероприятий, которые мы делаем, чтобы остановить пандемию», — отметил глава региона Радий Хабиров.

На 17 декабря в Башкирии подтверждено 16 944 случая заражения коронавирусом, плюс 159 за сутки – это рекордный прирост. Больше всего новых заражений стали выявлять не в Уфе, а в районах. Скончались 117 заболевших. В ноябре в Уфе за нескольких дней от ковида умерла целая семья. Опыт Башкирии по строительству ковид-госпиталей признан одним из передовых в стране. Об этом говорилось на заседании СПЧ в Москве с участием Владимира Путина. 1 декабря в Стерлитамаке завершилось строительство второго современного ковид-центра на 300 коек. Первый такой центр построили весной в Зубово. «Просим вас дать поручение по срочному строительству таких типовых инфекционных больниц», — попросила Путина член СПЧ. Сейчас 12 медиков из клиники Башмедуниверситета приступили к борьбе с коронавирусом в Камчатском крае.

Путин — о Хабирове и новогоднем подарке детям

17 декабря Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции сообщил, что до Нового года все российские семьи с детьми до 7 лет получат выплату по 5000 рублей на каждого ребенка. «Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок», — пояснил он и позже подписал об этом указ.

Ранее на пресс-конференции был озвучен вопрос жительницы Башкирии. Она пожаловалась Путину на отсутствие выплат на детей в ноябре и декабре на своего девятимесячного ребенка и поинтересовалась, будут ли такие выплаты в 2021 году. В ответ президент заявил, что это могло произойти из-за возможного сбоя системы действующей в пандемию поддержки. «В Башкортостане — эффективный, молодой, достаточно активный руководитель, я думаю, нас наверняка он слышит, сбои возможны», — отметил Путин. На вопрос от жительницы Кумертау сразу же отреагировал Глава республики Радий Хабиров, поручив разобраться с системой соцвыплат в Башкирии, «чтобы исключить возможные сбои». Выяснилось, что жительница Кумертау все положенные ей выплаты получила в срок и спрашивала про дополнительные выплаты на детей.

Хороводов не будет, но желания исполнятся

Глава Башкирии Радий Хабиров станет Дедом Морозом и исполнит желания двух подростков и пенсионерки из республики. Эти записки в шарах он снял с «Ёлки желаний» в ГКЗ «Башкортостан». «Эти три желания я обязательно исполню», – обещал Хабиров, отметив, что это очень хороший проект, который реализуется по инициативе Владимира Путина. Цель всероссийской акции «Ёлка желаний» – исполнить новогодние мечты детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и пожилых людей. От Башкирии на сайт акции поступило более 500 заявок с пожеланиями. Их исполнят до 28 февраля.

Из-за эпидемии в Башкирии отменили главную республиканскую ёлку для детей. Вместо этого все потенциальные ее участники получат от имени Главы РБ новогодние подарки. На других ёлках запрещены хороводы. Также в республике в новогодние каникулы вновь ограничат розничную продажу алкоголя.

Нашли виновного в отравлении детей

Учалинская межрайонная прокуратура выяснила причины отравления детей в бассейне местного Дворца творчества. По данным ведомства, 9 декабря слесарь учреждения, когда 16 детей находились в бассейне, очищал канализацию в душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну. В итоге четверых подростков доставили в больницу с отравлением. Также выяснилось, что слесарь ранее привлекался к уголовной ответственности и был принят на работу без справки об отсутствии судимости. На директора детского учреждения возбуждено административное дело. Материалы направлены в следственный орган.

В Баймак и Сибай пришли высокие технологии

В Баймакской городской больнице заработал 80-срезный аппарат компьютерного томографа. Он закуплен на средства регионального бюджета. Специалисты уже прошли обучение для работы с новым аппаратом. 15 декабря во время поездки по Зауралью с работой больницы ознакомился Глава Башкирии Радий Хабиров. «Мы действительно потихоньку укрепляем медицину в Баймакском районе, новый кабинет КТ – это лишь малая толика запланированного. Весной мы должны начать строительство детской поликлиники», — рассказал он. Новый аппарат КТ позволил убрать очереди на исследования. Ранее на базе больницы бы создан ковид-госпиталь на 45 мест, сейчас там лечатся 37 больных. В рамках поездки Радий Хабиров также посетил ﻿городскую больницу Сибая, где установили новый ангиографический комплекс и компьютерный томограф.

В этот же день дорожники Зауралья и юга Башкирии получили 19 единиц новой техники для работы зимой. «Все мы знаем, какие здесь зимой бывают сложные условия, дорожные и метеоусловия, поэтому нужно было вас усилить хорошей дорожной техникой», — отметил Хабиров.

Новый председатель Общественной палаты РБ и трек с Моргенштерном

15 декабря на первом заседании нового состава Общественной палаты Башкортостана председателем организации большинством голосов избрали Ростислава Мурзагулова. «Проблемы есть у любой власти, и мы с вами будем вытаскивать «за ушко и на солнышко» тех, кто делает что-то не так», — сказал Мурзагулов, вступая в должность. В связи с новым назначением 16 декабря он вышел из состава Общественной палаты РФ, так как совмещение этих должностей невозможно. Замом Мурзагулова избрали тётю рэпера Фейса Кристину Дрёмину.

18 декабря стало известно, что новый глава ОП РБ Ростислав Мурзагулов записал с рэпером Моргенштерном трек и клип. Он начинается с отрывка интервью Моргенштерна Юрию Дудю, в ролике высмеиваются обвинения Дудя о сотрудничестве рэпера с властями, в частности, с Мурзагуловым.