Владимир Путин: Все семьи с детьми до 7 лет получат до Нового года по пять тысяч рублей

Владимир Путин сегодня на традиционной ежегодной пресс–конференции отметил, что у него много раз спрашивали о поддержке семей с детьми.

«В этом году в силу ограничений отменены детские елки и т.д. А праздник необычный, он связан с ожиданиями, с надеждами на будущее. Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей, эти деньги получит каждый ребенок в семье — заявил президент России.

Эти выплаты семьи должны получить до Нового года.