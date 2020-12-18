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В Уфе от коронавируса умерла целая семья

ОБЩЕСТВО
Фото: https://www.instagram.com/demchane/

В Уфе от коронавируса умерла целая семья Фото: https://www.instagram.com/demchane/

В Уфе в течение нескольких дней один за другим от COVID-19 умерли три члена одной семьи. О печальной истории рассказало интернет-сообщество «Демчане»

7 ноября скончалась 52-летняя акушерка женской консультации поликлиники №47 Гульнара Зарафутдинова.

﻿«Она всегда и во всём старалась помочь, любила свою работу и отдавала ей всю себя. Любящая мать, бабушка, дочь, сестра, жена и очень хороший друг. COVID-19 не пощадил её, а она очень хотела жить», — пишут в группе.
Потеряв старшую дочь, через пять дней, также от осложнений после инфекции, скончался 78-летний отец Гульнары — заслуженный нефтяник РБ Талгат Зиякаевич Зарафутдинов.

Спустя две недели, 25 ноября ушел из жизни Виктор Товстюк — супруг Гульнары, они вместе лежали в больнице. Ему было 68 лет. Сообщается, что мужем и женой они стали совсем недавно, 3 октября, после почти 20 лет совместной жизни.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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