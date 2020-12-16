Фото: Горсовет Уфы Сергей Греков избран временно исполняющим обязанности мэра Уфы Фото: Горсовет Уфы

16 декабря в здании Горсовета Уфы состоялось внеочередное, 71-е заседание. На обсуждение председатель городского Совета Валерий Трофимов вынес вопрос о новом временно исполняющем обязанности главы администрации столицы Башкирии. Руководитель администрации Главы республики Александр Сидякин представил кандидатуру Сергея Грекова и попросил народных избранников поддержать его.

«Два года назад я с этой трибуны представлял Ульфата Мустафина. Никто не думал, что так произойдет. Конечно, Уфа не может находиться без мэра. Скоро снег выпадет, надо готовиться к 450-летию города. Радий Фаритович сам хотел присутствовать, но не успел добраться на это заседание из Сибая, — сказал Александр Сидякин. — Мы предлагаем вам рассмотреть кандидатуру Сергея Николаевича Грекова. Он уроженец Ишимбайского района, но вся его жизнь связана с Уфой».

Из 27 присутствовавших депутатов на заседании «за» Грекова проголосовали единогласно. Новый врио мэра столицы Башкирии отметил, что необходимо начать готовиться к юбилею города, следить за состоянием дорог и считаться с мнением уфимцев.

Напомним, вопрос о новом главе уфимской администрации встал после безвременной кончины Ульфата Мустафина, который руководил столицей Башкирии ровно два года. Временно обязанности главы мэрии были возложены на первого заместителя Радмила Муслимова. Позднее и он сложил с себя полномочия из-за болезни. Тогда статус и.о. мэра Уфы получил Рустем Газизов, ранее курировавший вопросы кадров, спорта, гражданского общества и молодежи в столичной администрации.

Справка

Греков Сергей Николаевич родился 3 сентября 1968 в Ишимбае.

Проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Закончил Российскую экономическую Академию им. Г.В. Плеханова.

Работал на республиканских предприятиях нефтехимической отрасли. Создал собственное предприятие ООО «Газтехресурс», которое возглавил. Стал учредителем Научно-исследовательского института технических систем «Пилот». Институт работает по направлениям: научная деятельность, разработка, внедрение оборудования и технологий в области нефтедобычи и бурения. Создал компанию ООО «Ойл-Автоматика», которая работает в той же сфере. Все предприятия зарегистрированы в Уфе.

Женат, воспитывает семерых детей.