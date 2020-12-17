Фото: МЧС РБ В Башкирии прокуратура выяснила, кто виноват в массовом отравлении детей в бассейне Фото: МЧС РБ

Учалинская межрайонная прокуратура выяснила причины отравления детей в бассейне муниципального Дворца творчества. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, 9 декабря слесарь учреждения, когда 16 детей в возрасте от 7 до 12 лет находились в бассейне, очищал канализацию в мужской душевой и залил в сток химический реагент. Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну.

В итоге четверо подростков были доставлены в больницу с отравлением. Также установлено, что слесарь ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был принят на работу без справки об отсутствии судимости и положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних.

Прокуратура возбудила в отношении директора детского учреждения административное дело по статьям «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «нарушение трудового законодательства», и внесла в его адрес представление об устранении нарушений законодательства.

Материалы проверки направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.