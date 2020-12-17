Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в Башкортостане Фото: Олег Яровиков

17 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил разобраться с системой социальных выплат в республике, в том числе тех, которые предназначены для поддержки жителей в период пандемии коронавируса. Так руководитель региона отреагировал на вопрос от жительницы Башкортостана Альгизы Туктаровой, который прозвучал на ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

«Необходимо проверить всю систему социальных выплат, чтобы исключить возможные сбои. Люди должны получить то, что им положено, в полном объёме», – сказал Радий Хабиров.

«Мы постоянно анализируем ситуацию. Думаем и о возможности новых выплат. Но если в ноябре-декабре женщина, которая к вам обратилась, не получила выплаты, значит, не работает или работает со сбоями сама система тех выплат, которые мы сейчас организовали для поддержки граждан. Нужно вот с этим для начала разобраться. Нужно наладить систему действующей поддержки», – сказал Президент России.

Напомним, что в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина поступило обращение от Альгизы Туктаровой из Кумертау. По её словам, в ноябре и декабре она не получила выплаты на своего девятимесячного ребенка через Пенсионный фонд. Жительница республики не знает, куда обратиться с этим вопросом, а выплаты в пандемию, с её слов, являются для неё единственным спасением. Также она поинтересовалась, планируются ли новые выплаты в 2021 году. Владимир Путин ответил, что нужно наладить систему действующей поддержки, прежде чем вводить новые выплаты.