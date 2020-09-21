Коронавирус в Башкирии: Зараженных стало больше; особый пропускной режим; еще две смерти

В Башкирии от новой коронавирусной инфекции скончались две женщины. Минздрав республики сообщил подробности.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

Число зараженных вновь увеличилось. 20 сентября в Башкирии общее количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 8 417 человек. За последние сутки инфицированных стало больше на 33 человека, ранее, 19 сентября, было зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусом. В стационарах республики проходят лечение 32 человека, пациентов в тяжелом состоянии и на аппарате ИВЛ нет. В домашних условиях, с легкой формой заболевания, проходят лечение 469 зараженных. С начала пандемии в регионе выздоровели 7 882 человека, за последние сутки из больниц выписано 11 пациентов. Всего в регионе на ковид обследовано 915 тысяч 949 человек.

Также за минувшие выходные в Башкирии выявлено 206 случаев внебольничной пневмонии.

Не вторая волна, а «некоторый подъем заболеваемости». В целом по России число выявляемых ежедневно случаев заражения COVID-19 вновь превысило 6000, а коэффициент распространения вируса вернулся к майским показателям, следует из данных оперштаба по борьбе с ковид. Общее число зараженных достигло 1 103 399 человек (4 место в мире), умерли 19 418 человек. При этом эксперты подчеркивают, что речи о второй волне, как в Европе, не идет, а только ожидается «некоторый небольшой подъем заболеваемости», отметили в Минздраве России. Также, по мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, пока в стране нет предпосылок для введения новых ограничений из-за COVID-19.

В мире на 20 сентября выявлен 29 704 441 случай заражения COVID-19, скончались 937 984 человека. На первом месте по зараженным США – более 6,7 млн человек (почти 200 тысяч умерли), далее Индия — более 5,4 млн, Бразилия – более 4,5 млн человек (скончались свыше 136 тысяч зараженных). Добавим также, что, по данным СМИ, во Франции, впервые с начала пандемии, в выходные суточный прирост заболевших коронавирусом достиг рекордных показателей и составил 13,5 тыс. Серьезный рост количества новых случаев ковид фиксируется и в других странах Европы.

От коронавируса умерли женщины. 19 сентября региональный Минздрав сообщил, что в Башкирии две женщины 49 и 66 лет скончались от подтвержденного у них COVID-19. В ведомстве уточнили, что у 49-летней уфимки, помимо COVID-19, были такие заболевания, как кисты обоих почек и хронический панкреатит. 66-летняя жительница Стерлитамака страдала инсулиннезависимым сахарным диабетом, ожирением и гипертонией. Таким образом, число умерших от коронавируса в республике составило 34 человека.

Эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, может пойти на спад. Первая партия вакцины от COVID-19 объёмом 40 доз поступила в Башкирию. Об этом 19 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на семинаре для руководителей республиканских органов исполнительной власти и глав муниципалитетов. «Два дня назад в республику поступила первая партия из 40 вакцин от коронавируса. В первую очередь мы будем вакцинировать врачей, которые работают в «красной зоне» COVID-госпиталей. В дальнейшем объём вакцин, которые получит Башкортостан, будет постепенно увеличиваться. Уверен, что это будет способствовать тому, что эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, пойдёт на спад», — отметил Хабиров.

По словам главы республиканского Минздрава Максима Забелина, 18 сентября вакцину отгрузили на склад ГУП «Башфармация», где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в медорганизации республики. Отмечается, что широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований.

Напомним, вакцина разработана Центром им. Гамалеи «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V) и способна выработать у человека иммунитет к COVID-19 на два года.

Также другой препарат от коронавируса «Арепливир», для лечения амбулаторно, поступит в российские аптеки сегодня, 21 сентября. Отпускать вакцину будут по рецепту, а стоимость его будет начинаться от 12 320 рублей.

Из-за COVID-19 запретили въезд в семь районов. 18 сентября глава Башкирии вновь внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с коронавирусом. В документе говорится об ограничении въезда и перемещении иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики. Нововведения касаются городов Кумертау, Салават, Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов. Вышеперечисленные категории граждан имеют право передвигаться по территории данных муниципалитетов без остановок. Исключение составляют только экстренные случаи. Следить за соблюдением всех мер будут сотрудники МВД и Росгвардия.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, изменения в указ о повышенной готовности приняты для упорядочения нахождения граждан Киргизии в приграничных к другим регионам районах Башкирии.

По состоянию на 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии, сообщал «Башинформ». Из-за ограничительных мер по коронавирусу они не могут пересечь границу и попасть к себе на родину. Оренбуржье закрыло свои границы из-за пандемии по COVID-19. Так, более 1300 киргизов оказались вынуждены задержаться на границе с Оренбургом в Куюргазинском районе Башкирии. Также для граждан Киргизии организованы пункты временного пребывания в Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в Кумертау. Иностранцы обеспечены горячим питанием, медицинским наблюдением.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, колонны автобусов с гражданами Кыргызстана начали прибывать в Башкирию с 16 сентября. Всего в республику должны были прибыть более 3,5 тысячи киргизов. Все они возвращались к себе на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге. У них возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы Казахстана из-за пандемии по COVID-19. Ситуацию взяли на контроль в администрации главы РБ. Вопрос как с границей Оренбургской области, так и Казахстана должен разрешиться ориентировочно 22 сентября.