В Башкирии из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов

Глава Башкирии вновь внес изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе говорится об ограничении въезда и перемещении иностранцев, россиян и лиц, не проживающих в семи районах и городах республики. Нововведения, в частности, касаются городов Кумертау, Салават, Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов.

Все вышеперечисленные категории граждан имеют право передвигаться по территории данных муниципалитетов без каких-либо остановок. Исключение составляют только экстренные случаи, следование к месту работы или передвижение спецслужб (полиции, скорой, пожарных и т.п.)

Главам администраций районов и городов рекомендовано организовать пункты временного размещения, обеспечить их при необходимости медикаментами, продуктами и охраной. Следить за соблюдением всех мер будут сотрудники МВД Башкирии и Росгвардия.