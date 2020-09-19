Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.03 ↓

EUR 88.95 ↓

19 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Куюргазинского района

Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии Фото: администрация Куюргазинского района

Из-за резкого увеличения прибывающих в Башкирию граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах республики.

На территорию региона продолжают прибывать граждане Кыргызстана, которые не смогли выехать к себе на родину из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Иностранцев размещают в районах Башкирии. По данным на утро,19 сентября, их число уже увеличилось до 1 716. В связи с этим, изменениями в указ о введении режима «Повышенная готовность» введены ограничения передвижения в Кумертау, Салавате, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах. Въезд и перемещение лиц, не проживающих в этих районах и городах, запрещены.

Как сообщало ранее агентство, более 1300 киргизов оказались вынуждены задержаться на границе с Оренбургом в Куюргазинском районе Башкортостана. Для граждан Киргизии организованы пункты временного пребывания в четырех муниципалитетах — Куюргазинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в Кумертау. Иностранцы обеспечены горячим питанием, медицинским наблюдением.

Как и предполагалось, граждане Киргизии продолжают прибывать в республику. За минувшие сутки прибыли еще 4 автобуса с киргизами. Сейчас их общее количество — 1716. Среди них находятся 24 беременные женщины и 35 детей.

1391 человек размещены в восьми пунктах временного пребывания, 325 человек находятся в автобусах.

﻿«На ближайшем заседании оперативного штаба будет решаться вопрос о распределении прибывающих по районам. У нас в Ермолаево в ФОКе сейчас размещены 244 человека, 288 граждан находятся в палаточном лагере МЧС возле кафе «Юлсы», — рассказал помощник главы Куюргазинского района Роман Осокин.
Также известно, что из Самары к Башкирию двигаются еще автобусы с гражданами Киргизии. В настоящее время идут переговоры об открытии границы Оренбурга с Казахстаном. Оренбургская область не пускает киргизов из-за их большого скопления на границе.

Гульфия Акулова
Теги: закрытие границ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии из-за коронавируса запретили въезд в семь районов и городов
Глава Башкирии вновь внес изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе говорится об ограничении въезда и перемещен
В центре Уфы временно закроют движение транспорта на нескольких улицах
В центре Уфы из-за масштабного ремонта дорог временно закроются для движения улицы Цюрупы - на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской Революции и
Премьер-министр Башкирии и депутат Госсобрания-Курултая вошли в топ-100 списка Forbes
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и депутат Госсобрания-Курултая республики Ахмет Ишмухаметов вошли в топ-100 списка Forbes как самые богатые госсл
В Уфе неизвестный снял на видео полуголую модель во время процедуры в салоне красоты
В Уфе неизвестный снял на видео полуголую модель во время процедуры в салоне красоты. Как сообщает РЕН ТВ, теперь девушка хочет привлечь к ответственност
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть