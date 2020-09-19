Фото: администрация Куюргазинского района Из-за увеличения прибывающих граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах Башкирии Фото: администрация Куюргазинского района

Из-за резкого увеличения прибывающих в Башкирию граждан Киргизии ограничено передвижение в 7 районах республики.

На территорию региона продолжают прибывать граждане Кыргызстана, которые не смогли выехать к себе на родину из-за закрытия границы Казахстана с Оренбургской областью. Иностранцев размещают в районах Башкирии. По данным на утро,19 сентября, их число уже увеличилось до 1 716. В связи с этим, изменениями в указ о введении режима «Повышенная готовность» введены ограничения передвижения в Кумертау, Салавате, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском, Туймазинском районах. Въезд и перемещение лиц, не проживающих в этих районах и городах, запрещены.

Как сообщало ранее агентство, более 1300 киргизов оказались вынуждены задержаться на границе с Оренбургом в Куюргазинском районе Башкортостана. Для граждан Киргизии организованы пункты временного пребывания в четырех муниципалитетах — Куюргазинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в Кумертау. Иностранцы обеспечены горячим питанием, медицинским наблюдением.

Как и предполагалось, граждане Киргизии продолжают прибывать в республику. За минувшие сутки прибыли еще 4 автобуса с киргизами. Сейчас их общее количество — 1716. Среди них находятся 24 беременные женщины и 35 детей.

1391 человек размещены в восьми пунктах временного пребывания, 325 человек находятся в автобусах.

﻿«На ближайшем заседании оперативного штаба будет решаться вопрос о распределении прибывающих по районам. У нас в Ермолаево в ФОКе сейчас размещены 244 человека, 288 граждан находятся в палаточном лагере МЧС возле кафе «Юлсы», — рассказал помощник главы Куюргазинского района Роман Осокин.

Также известно, что из Самары к Башкирию двигаются еще автобусы с гражданами Киргизии. В настоящее время идут переговоры об открытии границы Оренбурга с Казахстаном. Оренбургская область не пускает киргизов из-за их большого скопления на границе.