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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса объёмом 40 доз

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса объёмом 40 доз Фото: Минздрав РБ

В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса объёмом 40 доз. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на семинаре для руководителей республиканских органов исполнительной власти и глав муниципалитетов.

﻿«Два дня назад в республику поступила первая партия из 40 вакцин от коронавируса. В первую очередь мы будем вакцинировать врачей, которые работают в «красной зоне» COVID-госпиталей. В дальнейшем объём вакцин, которые получит Башкортостан, будет постепенно увеличиваться. Уверен, что это будет способствовать тому, что эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, пойдёт на спад», — отметил глава региона.
В настоящее время вакцину отгрузили на склад ГУП «Башфармация», где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики. Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований.

Азат Гиззатуллин
Теги: вакцина
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