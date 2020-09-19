Фото: Минздрав РБ В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса объёмом 40 доз Фото: Минздрав РБ

В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса объёмом 40 доз. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров на семинаре для руководителей республиканских органов исполнительной власти и глав муниципалитетов.

﻿«Два дня назад в республику поступила первая партия из 40 вакцин от коронавируса. В первую очередь мы будем вакцинировать врачей, которые работают в «красной зоне» COVID-госпиталей. В дальнейшем объём вакцин, которые получит Башкортостан, будет постепенно увеличиваться. Уверен, что это будет способствовать тому, что эпидемия коронавируса, в том числе в нашей республике, пойдёт на спад», — отметил глава региона.

В настоящее время вакцину отгрузили на склад ГУП «Башфармация», где есть специальные холодильные установки, поддерживающие необходимую температуру не выше –18°С, для хранения и перевозки препарата. Оттуда вакцина поступит в ряд медицинских организаций республики. Широкую вакцинацию от COVID-19 начнут по мере увеличения производства и анализа информации от пострегистрационных исследований.