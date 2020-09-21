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В ВОЗ оценили вероятность введения в России повторных ограничений из-за COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В ВОЗ оценили вероятность введения в России повторных ограничений из-за COVID-19 Фото: Ксения Калинина

В России среди граждан на уровне слухов еще летом распространилась информация о том, что, возможно, в 20-х числах сентября могут ввести очередные ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович, пока в стране нет предпосылок для введения ограничений.

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо. Хотя это общий принцип, как мы видели, не существует «универсального решения». ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса», — цитирует «Российская газета» слова Вуйнович.

Она также отметила, что для прерывания цепочки передачи инфекции и снижения количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать.

«Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», — сказал представитель ВОЗ.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии количество зараженных новой коронавирусной инфекцией с 24 марта, когда были зарегистрированы первые три случая, достигло 8 417 человек (+33 человека за сутки). Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших — 34. Зарегистрировано 96 случаев с внебольничной пневмонией, выписались 77 пациентов с воспалением легких.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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