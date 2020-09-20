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В Башкирии за сутки зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом и 96 - пневмонией

ОБЩЕСТВО

В Башкирии количество зараженных новой коронавирусной инфекцией с 24 марта, когда были зарегистрированы первые три случая, достигло 8417 человек. За сутки их количество увеличилось на 33 человека.

В стационарах проходят лечение 32 человека, пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ нет.

В домашних условиях находится 469 заболевших. Выписано за сутки — 11 человек, за все время выздоровели 7882 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших — 34.

Зарегистрировано 96 случаев с внебольничной пневмонией, 77 пациентов с воспалением легких выписались.

Всего проведено 950 тысяч 148 исследований, обследовано 915 тысяч 949 человек.

За сутки проведено 6788 исследований, обследовано 6629 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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