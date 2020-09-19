В Башкирию должны были прибыть более 3,5 тысячи киргизов - ГК ЧС

Фото: администрация Куюргазинского района















Фото: администрация Куюргазинского района

В Башкирию с 16 сентября начали прибывать колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, сообщил «Башинформу» председатель Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Всего на территорию Куюргазинского района республики приехали 29 автобусов со следующими в Киргизию гражданами. Все они возвращались к себе на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге. У них возникли сложности с дальнейшим переездом в Оренбургскую область и пересечением границы Казахстана. Напомним, Оренбуржье закрыло свои границы из-за пандемии по COVID-19.

В настоящее время в Башкортостане находятся 1714 мигрантов, из них 1248 — мужчины, 374 — женщины. Среди женщин есть 24 беременные, и 55 малолетних детей. 70 человек прибыли из Санкт-Петербурга, остальные из Москвы.

Ситуацию взяли на контроль в администрации Главы Башкортостана. Пока решается вопрос с открытием границ, граждан Киргизии временно разместили в четырех муниципалитетах республики.

1391 человек находятся в восьми пунктах временного пребывания. Для них организовано горячее питание, медицинское наблюдение и охрана.

Как рассказал председатель ГК ЧС, 243 жителя Киргизии размещены в общежитии бывшего профлицея в Кумертау, 73 человека — в гостинице кумертауского автовокзала. 326 мигрантов находятся в лагере «Горный воздух» в Нугуше. 240 человек разместились в ФОКе «Сокол» села Ермолаево Куюргазинского района. В палаточном городке вблизи села Ольховка Куюргазинского района — 106 человек, 15 человек – в гостинице «Юлсы». 139 человек временно проживают в общежитии нефтяного колледжа, 76 — в общежитии профессионального колледжа №21 в городе Ишимбае.

﻿«Кроме этого, в автобусах, специально зафрахтованных до Оренбурга, по собственному желанию остались 482 человек. Люди не хотят покидать автобусы, чтобы не остаться в дальнейшем без возможности добраться до границы, — рассказал Фарит Гумеров. — Из них 320 человек мы разместили на парковочной площадке кемпинга «Юлсы», 162 сидят в автобусах вблизи кафе «Бабай» на трассе Р-240 Ира — Магнитогорск. Они питаются за свой счет».

﻿«Мы изучили ситуацию на приграничных с республикой регионах. В Самарскую область из городов России прибывают узбеки, они добираются до Узбекистана поездом. У них там может возникнуть сложность с недостаточностью мест в поездах, но к нам они приехать не могут, — сказал Фарит Гумеров. — К нам едут только граждане Кыргызстана, добирающиеся до родины автотранспортом. Кроме того, 21 сентября открывается авиасообщение Москва-Бишкек. Соответственно, ожидается, что поток киргизских мигрантов будет перенаправляться через авиасообщение. От представителей киргизской диаспоры нам стало известно, что изначально было запланировано прибытие на территорию Башкирии около 3,5 тысячи граждан Кыргызстана. Изменения в указ РБ главы о режиме повышенной готовности как раз направлены на то, чтобы остановить поток прибывающих мигрантов. Это стало бы большой проблемой, тем более в преддверии похолодания. Поэтому мы сейчас просим диаспору больше не формировать такие автоколонны».

Подготовлен также резервный пункт временного размещения на 165 человек на базе спортшколы в городе Салават. Также МЧС пот РБ и Госкомитет РБ по ЧС развернули возле кемпинга «Юлсы» палаточный городок, сейчас здесь находятся 105 мигрантов.Руководитель ГК ЧС также опроверг информацию, что в Башкортостан из Самары едут еще автобусы с гражданами Киргизии.Также известно, что завтра, 20 сентября, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан. Предполагается решить вопрос как с границей Оренбургской области, так и Казахстана. Ситуация должна разрешиться ориентировочно 22 сентября.