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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия приняла первую партию вакцины от COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Башкирия приняла первую партию вакцины от COVID-19 Фото: Минздрав РБ

18 сентября склад Башфармации принял первую пилотную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Препарат разработан Центром им. Гамалеи «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник V). По словам ученых, вакцина способна выработать у человека иммунитет к COVID-19 на два года.

«Наши стационары уже получили инструкции по условиям ее хранения, транспортировки и применению препарата. На первой партии будут отработаны логистические цепочки распределения и организации вакцинации граждан от коронавируса», — сообщал глава регионального Минздрава.

По словам Максима Забелина, первыми жителями Башкирии, которым сделают прививку от COVID-19, станут медики. Массовая вакцинация начнется с ростом производства и завершения исследований.

Также стало известно о том, что другой препарат от коронавируса «Арепливир» [для лечения вируса амбулаторно — ред.] поступит в российские аптеки 21 сентября. Отпускать вакцину будут по рецепту, а стоимость его будет начинаться от 12 320 рублей, сообщил ТАСС глава компании-производителя лекарства «Промомед» Андрей Младенцев.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
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