Фото: Ксения Калинина Если закрыть БСК; новый случай смерти от COVID-19; о рыбаках и рыбке - неделя в Башкирии Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров: «Ничего открывать мы не будем»; что произойдет, если закрыть БСК; за счет кого в Башкирии достроят дома обманутых дольщиков; вспышка COVID-19 на еще одном заводе; кто будет тренировать «юлаевцев» и когда первая игра. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Вкалывают роботы…

На этой неделе в Башкирии заработали телефонные автоинформаторы, которые обзванивают жителей, подавших заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. «С 9 утра до 20.00 вечера на телефоны, которые указаны в заявлении, будет звонить с незнакомых номеров робот, который сообщит о ходе прохождения документов на выплату по инстанциям и результатах», — рассказали в Минтруде. Выплаты в 4 894,5 рубля, если общий доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека (9 804 рубля), будут начислены за все месяцы, начиная с января 2020 года. По данным «Башинформа», всего в республике на выплату заявились более 130 тысяч родителей.

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Новая вспышка COVID-19 и новая смерть

Башкирия не готова к второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса, заявил 3 августа в правительстве глава региона Радий Хабиров. «В республике довольно высокая степень распространения инфекции», — пояснил он. По поводу открытия кинотеатров глава сообщил, что «если не перейдем на второй этап, ничего открывать мы не будем».

На 7 августа в республике подтверждено 6 990 случаев заражения коронавирусом, плюс 35 заболевших за сутки. Вспышка COVID-19 зафиксирована на керамическом заводе в Уфе – вирус выявили у 7 сотрудников. Ранее очаги инфекции были зарегистрированы на УМПО, БСК﻿, «НефАЗе». За это руководство УМПО оштрафовано на 200 тысяч рублей. А за распространение COVID-19 в республиканском перинатальном центре оштрафованы врач-эпидемиолог и главная медсестра, рассказали в «Башинформе». Также суд признал виновными и оштрафовал на 25 тысяч рублей за нарушения во время пандемии врача-эпидемиолога РКБ им. Куватова, и.о. главврача 21-й больницы Уфы и его зама. 6 августа Минздрав сообщил о новом, 24-м случае смерти от COVID-19 — скончалась 59-летняя уфимка с сахарным диабетом.

Если закрыть БСК…

Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы. Такое мнение 5 августа в эфире «Эхо Москвы — Уфа» высказал председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, говоря о ситуации вокруг разработки Башкирской содовой компанией горы-шихана Куштау, против чего выступают многие общественники. Куштау разрабатывать будут, предприятие никто закрывать не будет, напомнил он позицию властей. «Этот огромный завод — ключевой, градообразующий для города, для бюджета. Альтернативные варианты разработки, которые предлагаются, не работают. Если пойти по одному из них, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру. И этого никто не даст сделать», — сказал Мурзагулов. Также он отметил, что, если противостояние общественников в этом вопросе дойдет до нарушения закона, протестующих будут судить, «они свое получат». МВД по РБ сообщило, что действиям активистов на Куштау будет дана юридическая оценка в рамках Уголовного кодекса РФ.

За счет кого в Башкирии достроят дома обманутых дольщиков

На этой неделе стало известно, как будут достраивать проблемные дома в селе Иглино. Как рассказали на «Стройчасе», в августе и сентябре 2020 года в Уфимском районе введут в эксплуатацию два дома в ЖК «Новобулгаково» – № 2Б и № 31. Кроме того, федеральный Фонда защиты прав дольщиков принял решение о финансировании достройки в селе Иглино трёх жилых домов компании «Стройиндустрия» (корпуса Б, В, Е) и двух объектов «БашЛСТК» (литеры 2 и 4). Дольщики ещё четырёх домов этих застройщиков, а также дома компании «Ишимбайжилстрой» получат денежные компенсации, сообщил «Башинформ».

Несмотря на пандемию, в Башкирии увеличились темпы строительства жилья. По данным Башстата, в январе-июне 2020 года объем жилья, построенного застройщиками — юрлицами, превысил уровень января-июня 2019-го на 13,8% и составил 379,4 тысячи кв. метров общей площади жилых помещений.

О рыбаках и рыбке

В минувшие выходные на незаконных действиях и нарушении должностных инструкций попались сотрудники Управления Росрыболовства по Башкирии. Они могли быть причастными к схеме незаконного обогащения на рыбаках-любителях, пишут башкирские Telegram-каналы, передает «Башинформ». Как предполагается, надзорным ведомством изначально создаются коррупционные схемы. Росрыболовство само оформляет право аренды прудов и само же их контролирует. Поговаривают, что при этом зачастую, помимо официальной платы в бюджет, есть ещё неофициальная составляющая. После передачи пруда в аренду инспектора начинают устраивать облавы на рыбаков. С начала сезона в «Инцидент-менеджмент» поступило 9 сообщений, касающихся закрытия доступов к водоёмам и платной рыбалки. Так, в минувшие выходные уфимец Азат на озере Чебаркуль в Абзелиловском районе столкнулся с описанным с его слов произволом госинспектора Рыбнадзора Башкирии. Тот якобы потребовал заплатить штраф «на месте» за будто бы незаконную рыбалку, вылов рыбы меньше разрешённого размера. «Я, конечно же, возмутился и тут же написал заявление в полицию, так как знаю все правила рыбалки на этом озере, и точно знаю, что ничего не нарушал», — говорит рыболов. В Росрыболовстве сообщили, что инспектором в отношении данного гражданина составлены административные протоколы. Вернуть жителям республики возможность свободно рыбачить намерен СПЧ Башкирии.

Кто будет тренировать «юлаевцев» и когда первая игра

6 августа окончательно сформирован тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев». Последний контракт был подписан с Вадимом Тарасовым, сообщает «Башинформ». В итоге тренерский штаб «юлаевцев» выглядит так: главный тренер – Томи Ламса; тренеры – Михаил Васильев, Виктор Козлов и Николай Цулыгин, тренер вратарей – Вадим Тарасов; тренер по физической подготовке – Матиас Сарвела. Первую игру в новом сезоне КХЛ «Салават Юлаев» проведет 3 сентября против нижегородского «Торпедо».

Это дает серьезную надежду

7 августа в Уфе открыли новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. 9-этажное здание в 25 тысяч кв. метров сможет одновременно принять 240 пациентов в хирургическом отделении и 450 посетителей в сутки в диагностическом. Стоимость строительства составила 3,2 млрд рублей, информирует «Башинформ». «Мы ждали этот корпус долго. Онкология является бичом 21 века. Мы понимали, что онкологическая помощь нуждается в развитии и открытие нового корпуса онкодиспансера дает серьезную надежду. Но этого все равно мало, именно поэтому сейчас мы работаем над введением онкологических центров в районах, чтобы все пациенты не приезжали на лечение в Уфу», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров. Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заметил на открытии, что «по всей стране открываются инфекционные больницы, и только в Башкортостане открываются и инфекционный, и онкологический центры».

Возглавили страшный рейтинг

Опубликован рейтинг российских регионов, где убийства часто заканчиваются расчленением трупов. Возглавила его Башкирия. По данным аналитиков, за последние три года в судах рассмотрели 18 подобных дел. Ближайшие позиции в рейтинге — Красноярский край (16 дел) и Московская область (14), передает «Башинформ». Одно из самых громких преступлений с расчленением произошло в Башкирии в ноябре 2018 года. Тогда 72-летний мужчина уже отсидел 15 лет за убийство племянника и угрозу убийством дочери. Вернувшись из заключения, пожилой уфимец завершил начатое. В ходе ссоры он убил дочь, расчленил ее тело и выбросил. Спустя год часть убитой нашли на берегу реки Дёма. В итоге за последнее преступление пенсионер получил 10 лет тюрьмы.

Башкирский мёд выведут на мировой уровень

4 августа французские инвесторы — акционеры ГК «Отрада» Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи представили главе Башкирии Радию Хабирову международный инвестпроект экспортоориентированного промышленного пчеловодства. За 5 лет в республике планируется создать производственную базу из 50 тысяч пчелосемей, открыть лабораторию качества мёда с международной аккредитацией, начать изготавливать медовую продукцию и экспортировать ее в страны Европы и Азии. Для запуска проекта уже создана компания «Счастливая пчела» и разработана дорожная карта. «Считаю, что для организации производства мирового уровня Башкортостан – одна из лучших площадок», – сказал Патрик Хоффман. Инвестпроект получил одобрение главы республики, сообщает «Башинформ».