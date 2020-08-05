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В Уфе суд оштрафовал врача-эпидемиолога из РКБ за нарушения во время пандемии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе суд оштрафовал врача-эпидемиолога из РКБ за нарушения во время пандемии Фото: ИА «Башинформ»

Октябрьский районный суд Уфы 30 июля оштрафовал врача-эпидемиолога РКБ имени Куватова Рушанову С.З. на 25 тысяч рублей. Медика признали виновной по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

По данным пресс-службы суда, Роспотребнадзором РБ было проведено эпидрасследование.

«При осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов РКБ, были выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС», — пояснили в суде.
Такое же решение суд принял в отношении и.о. главного врача Шарафутдинова М.А. и заместителя главного врача по терапии Кокиной Л.С. ГКБ №21 Уфы.

Как сообщало агентство «Башинформ», в республике РКБ имени Куватова стала очагом распространения коронавируса. Ситуацию с заражением COVID-19 в РКБ взяла на контроль Генпрокуратура. В ходе проверки прокуроры оценили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер. 1200 пациентов и врачей находились на карантине в РКБ имени Куватова. В зону риска по заражению COVID-19 попали порядка 3000 человек, с которыми контактировали врачи и пациенты РКБ.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, суд, РКБ имени Куватова
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