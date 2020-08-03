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В Уфе медиков 21-й больницы оштрафовали за нарушение санитарных правил при угрозе COVID-19

ОБЩЕСТВО

В Уфе медиков 21-й городской больницы оштрафовали за нарушение санитарных правил при угрозе коронавирусной инфекции. По выводам республиканского Роспотребнадзора, в больнице не были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

По информации суда Октябрьского района столицы, административным штрафом по 25 тысяч рублей наказаны и.о. главного врача клиники Марат Шарафутдинов и заместитель главврача по терапии Людмила Кокина.

﻿«При проведении эпидемиологического расследования, при осмотре и анализе документов, поступающих экстренных извещений, результатов лабораторных обследований, первичных и заключительных диагнозов сотрудников и пациентов в городской клинической больнице № 21 г.Уфа, выявлены нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) и при непосредственном обнаружении правонарушений», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Напомним, 21-я больница была закрыта на карантин с 13 по 27 апреля — тогда в клинике был обнаружен пациент с COVID-19. С 16 мая на карантин закрыли отделение кардиологии ГКБ.

Гульфия Акулова
Теги: COVID-19
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