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Какие документы, выплаты и услуги в этом году продлеваются автоматически?

ОБЩЕСТВО

В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции срок действия ряда субсидий, выплат, а также иных госуслуг был продлен. То есть для получения этих и других услуг не надо обращаться куда-либо со справкой, поскольку они продлеваются автоматически.Изменения коснулись, например, техосмотра, субсидий ЖКХ и пенсий. Рассказываем, какие болезненные вопросы в этом году можно решить, не бегая по коридорам со справками.

Паспорта и водительские удостоверения
Если срок документов истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, заменить их можно до 31 декабря 2020 года включительно.
Субсидия на оплату ЖКУ
Если право на субсидию истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, она продлевается автоматически на полгода.
Дополнительные выплаты на детей
С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые получают семьи с доходом меньше двух прожиточных минимумов (около 20 тысяч рублей), продлеваются автоматически.
Техосмотр
Чтобы купить ОСАГО, до 30 сентября 2020 года не надо предъявлять диагностическую карту. Однако потом ТО надо будет пройти все равно — предъявить страховщику диагностическую карту необходимо будет не позднее 31 октября 2020 года.
Инвалидность
С 1 марта по 1 октября 2020 года ранее установленная группа инвалидности продлевается на шесть месяцев.
Пособие по безработице
Гражданам, у которых 1 марта 2020 года закончился период выплаты пособия по безработице, оно продлевается еще на три месяца в том же размере.
Вопросы и ответы

Я пенсионер, официально нигде не работаю. В прошлом году взял кредит без справки о доходах. Выплачивать его мне помогали небольшие дополнительные заработки, которых я лишился с началом эпидемии коронавируса. Могу я сейчас оформить в банке кредитные каникулы?

К сожалению, скорее всего нет. Чтобы претендовать на кредитные каникулы, вы должны будете предоставить банку официальный документ о том, что ваши официальные доходы снизились минимум на треть. Ключевое слово — официальные, другие банки не интересуют.

Единственный вариант — если банк сам пойдет вам навстречу, но это его право, а не обязанность. Проще будет договориться о рефинансировании кредита — банк увеличит срок кредита, но снизит сумму ежемесячного платежа.

Важный момент: максимальный размер кредита для получения каникул — 250 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч.

Если же вы уже накопили долг и вам пишут гневные письма и банк, и приставы, можете оформить рассрочку.

На этой неделе Владимир Путин подписал Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Согласно новому закону пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ (это около 25 тысяч рублей) и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества, имеют право до 1 июля 2022 года получить рассрочку, если долг по кредитному договору не превышает миллион рублей.

Чтобы оформить отсрочку, нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Это существенно ускорит решение вопроса. Бесплатный телефон 8-800-250-39-32, Управление ФССП по Башкирии — (347) 273-58-05Также, согласно новому закону, до 31 декабря 2020 года у должников не будут изымать и продавать имущество, кроме автомобилей.

Из-за проблем на работе у нас образовался долг за коммуналку – около 80 тысяч рублей. Могут ли нам сейчас отключить электричество и поставить заглушку на канализацию?

Действительно, жилищники имеют право отключить вам коммунальные услуги за долг более чем два месяца. Это прописано в статьях 118 и 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Но, учитывая ситуацию, на это правило до конца года наложили мораторий, то есть должников просто предупреждают без карательных мер.Однако необходимо понимать, что долг вам не простят, как только закончится мораторий, к вам придут требовать долг. Могут даже подать в суд, конфисковать ценные вещи, продать их и на вырученные деньги погасить долг. Лучше такого не допускать. Если у вас очень тяжелая ситуация, лучше сходить в свою управляющую компанию и договориться об отсрочке.

ИА «Башинформ»
Теги: выплаты, пенсии
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