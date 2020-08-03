Какие документы, выплаты и услуги в этом году продлеваются автоматически?

Я пенсионер, официально нигде не работаю. В прошлом году взял кредит без справки о доходах. Выплачивать его мне помогали небольшие дополнительные заработки, которых я лишился с началом эпидемии коронавируса. Могу я сейчас оформить в банке кредитные каникулы?

К сожалению, скорее всего нет. Чтобы претендовать на кредитные каникулы, вы должны будете предоставить банку официальный документ о том, что ваши официальные доходы снизились минимум на треть. Ключевое слово — официальные, другие банки не интересуют.

Единственный вариант — если банк сам пойдет вам навстречу, но это его право, а не обязанность. Проще будет договориться о рефинансировании кредита — банк увеличит срок кредита, но снизит сумму ежемесячного платежа.

Важный момент: максимальный размер кредита для получения каникул — 250 тысяч рублей, для кредитных карт — 100 тысяч.

Если же вы уже накопили долг и вам пишут гневные письма и банк, и приставы, можете оформить рассрочку.

На этой неделе Владимир Путин подписал Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Согласно новому закону пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ (это около 25 тысяч рублей) и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества, имеют право до 1 июля 2022 года получить рассрочку, если долг по кредитному договору не превышает миллион рублей.

Чтобы оформить отсрочку, нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Это существенно ускорит решение вопроса. Бесплатный телефон 8-800-250-39-32, Управление ФССП по Башкирии — (347) 273-58-05Также, согласно новому закону, до 31 декабря 2020 года у должников не будут изымать и продавать имущество, кроме автомобилей.

Из-за проблем на работе у нас образовался долг за коммуналку – около 80 тысяч рублей. Могут ли нам сейчас отключить электричество и поставить заглушку на канализацию?

Действительно, жилищники имеют право отключить вам коммунальные услуги за долг более чем два месяца. Это прописано в статьях 118 и 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Но, учитывая ситуацию, на это правило до конца года наложили мораторий, то есть должников просто предупреждают без карательных мер.Однако необходимо понимать, что долг вам не простят, как только закончится мораторий, к вам придут требовать долг. Могут даже подать в суд, конфисковать ценные вещи, продать их и на вырученные деньги погасить долг. Лучше такого не допускать. Если у вас очень тяжелая ситуация, лучше сходить в свою управляющую компанию и договориться об отсрочке.