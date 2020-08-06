Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за распространение COVID-19 в перинатальном центре оштрафованы врач и медсестра Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за распространение COVID-19 в республиканском перинатальном центре оштрафованы врач-эпидемиолог и главная медсестра медучреждения.

Как сообщает Кировский районный суд Уфы, врачу-эпидемиологу Дмитрию Кочеткову вменено нарушение санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.В центре не была организована госпитализация пациента с подтвержденным диагнозом Сovid-19 в стационар инфекционного профиля. При выписывании пациентов из медучреждения в выписных эпикризах не был указан установленный контакт с больными с коронавирусом. Кроме того, работник вовремя не проинформировал Роспотребнадзор о выявленном случае заболевания, не исключающего новую Сovid. С учетом признания вины, несоразмерности санкции последствиям правонарушения, обстоятельствами, медику назначено административное наказание ниже низшего предела — в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Также за нарушение санитарных норм наказана главная медсестра перинатального центра Мусабирова.

По информации суда, часть медперсонала не носила маски на работе. Кроме того, не были учтены контактные с больными новой коронавирусной инфекцией, не соблюдались требования к профилактике внутрибольничной инфекции в акушерских стационарах, не проводилась в полном объеме камерная дезинфекция постельных принадлежностей. Все эти нарушения санитарных правил представляли угрозу распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, говорится в сообщении ведомства. Данная сотрудница РПЦ также оштрафована на 25 тысяч рублей.

Ранее решением суда, такому же административному наказанию в виде штрафов были подвергнуты медики 21-й уфимской больницы и врач-эпидемиолог Республиканской клинической больницы им.Куватова.