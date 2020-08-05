На еще одном заводе в Башкирии зафиксирована вспышка COVID-19
На еще одном заводе в Башкирии зафиксирована вспышка COVID-19 Фото: https://2gis.ru/ufa/
У семи сотрудников завода Lasselsberger Ceramics в Уфе выявлен COVID-19, сообщает «Интерфакс-Поволжье» ссылаясь на сотрудника пресс-службы республиканского Роспотребнадзора.
Информация об инфицированных поступила в ведомство 28 июля.
По словам представителя Управления, на предприятии начато эпидемиологическое расследование. Выявлен круг контактных лиц, сотрудники отстранены от работы.
Ранее очаги заболеваемости коронавирусной инфекцией были зарегистрированы и на других предприятиях Башкирии: УМПО, БСК, «Нефазе».