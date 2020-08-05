Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы: мнение
Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы: мнение Фото: скрин видео
Сегодня в эфире «Эхо Москвы» председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в очередной раз высказал точку зрения о ситуации вокруг разработки Башкирской содовой компанией горы-шихана Куштау, против чего выступают многие общественники, которую ранее обозначил глава республики Радий Хабиров.
Куштау разрабатывать будут, решение принято. Предприятие никто закрывать не будет, напомнил он позицию властей.
«Что случится со Стерлитамаком, если закроется БСК — люди остаются без работы. Этот огромный завод — ключевой, градообразующий для города, для бюджета. Альтернативные варианты разработки, которые предлагаются, не работают. Если пойти по одному из них, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру. И этого никто не даст сделать — ни Хабиров, ни вся думающая республика. Никто не даст городу просесть», — сказал Ростислав Мурзагулов.Напомним, вокруг Шихан создается геопарк ЮНЕСКО, в том числе на деньги БСК.
«Есть работающее производство, платятся налоги, поверх них ежегодно выделяется 700 млн рублей на развитие республики. Плюс есть договоренность о строительстве здесь новой горнолыжки, — отметил он. — Вся наша планета Земля — уникальна. И надо понимать, как разумно тратить ее ресурсы. Предприятие готово отдавать 700 млн в год на восстановление — это даже больше потребления. На эти средства мы там построим шикарный геоперк, которого нет нигде в мире, туда будут приезжать люди отдыхать и удовольствие получать от природы».Что касается вреда от деятельности предприятия экологии региона, то Мурзагулов отметил, что и другие заводы, и даже жизнедеятельность людей загаживает природу, нельзя же всё закрыть:
«Если так рассуждать, давайте все производства закроем, все металлургические комбинаты, так сделаем и будем сидеть на красивой территории и сосать лапу».Также Ростислав Мурзагулов отметил, что если противостояние общественников в этом вопросе дойдет до нарушения закона, протестующих будут судить и они понесут полную ответственность.
«Те, кто пытаются спекулировать на этом и изображать народный бунт, они свое получат — допрыгаются», — подытожил он.