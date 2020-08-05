Фото: скрин видео Если закрыть БСК, от Стерлитамака останутся одни трущобы: мнение Фото: скрин видео

Сегодня в эфире «Эхо Москвы» председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в очередной раз высказал точку зрения о ситуации вокруг разработки Башкирской содовой компанией горы-шихана Куштау, против чего выступают многие общественники, которую ранее обозначил глава республики Радий Хабиров.

Куштау разрабатывать будут, решение принято. Предприятие никто закрывать не будет, напомнил он позицию властей.

﻿«Что случится со Стерлитамаком, если закроется БСК — люди остаются без работы. Этот огромный завод — ключевой, градообразующий для города, для бюджета. Альтернативные варианты разработки, которые предлагаются, не работают. Если пойти по одному из них, на несколько лет мы Стерлитамак засунем в черную дыру. И этого никто не даст сделать — ни Хабиров, ни вся думающая республика. Никто не даст городу просесть», — сказал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, вокруг Шихан создается геопарк ЮНЕСКО, в том числе на деньги БСК.

﻿«Есть работающее производство, платятся налоги, поверх них ежегодно выделяется 700 млн рублей на развитие республики. Плюс есть договоренность о строительстве здесь новой горнолыжки, — отметил он. — Вся наша планета Земля — уникальна. И надо понимать, как разумно тратить ее ресурсы. Предприятие готово отдавать 700 млн в год на восстановление — это даже больше потребления. На эти средства мы там построим шикарный геоперк, которого нет нигде в мире, туда будут приезжать люди отдыхать и удовольствие получать от природы».

Что касается вреда от деятельности предприятия экологии региона, то Мурзагулов отметил, что и другие заводы, и даже жизнедеятельность людей загаживает природу, нельзя же всё закрыть:

﻿«Если так рассуждать, давайте все производства закроем, все металлургические комбинаты, так сделаем и будем сидеть на красивой территории и сосать лапу».

Также Ростислав Мурзагулов отметил, что если противостояние общественников в этом вопросе дойдет до нарушения закона, протестующих будут судить и они понесут полную ответственность.

﻿«Те, кто пытаются спекулировать на этом и изображать народный бунт, они свое получат — допрыгаются», — подытожил он.