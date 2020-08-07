Только в Башкирии в период пандемии открываются и инфекционный, и онкоцентр - Гриднев

Фото: Олег Яровиков

















Фото: Олег Яровиков

7 августа в Уфе официально открыли новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Девятиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров сможет одновременно принять 240 пациентов в хирургическом отделении и 450 посетителей в сутки в диагностическом отделении.

«Я ввожу не первый объект в республике, но здесь я испытываю особые чувства. Мы ждали этот корпус долго. Онкология является бичом 21 века. Мы понимали, что онкологическая помощь нуждается в развитии и открытие нового корпуса онкодиспансера дает серьезную надежду. Но этого все равно мало, именно поэтому сейчас мы работаем над введением онкологических центров в районах, чтобы все пациенты не приезжали на лечение в Уфу. И недавно мы приняли тяжелое решение, поскольку бюджет сильно пострадал из-за пандемии, о начале строительства в этом году корпуса детской онкологии», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам заместителя министра здравоохранения России Олега Гриднева, в Башкирии ни на минуту не прекратилось лечение онкобольных в период распространения новой коронавирусной инфекции.

«Все пандемии уйдут, но основные наши заболевания, которые являются главной причиной смертности нашего населения – сердечно-сосудистые заболевания и онкологические – останутся, — признал Олег Гриднев. – По всей стране открываются инфекционные больницы, и только в Башкортостане открываются и инфекционный, и онкологический центры».

В девятиэтажном здании оборудовали по 48 коек в отделении маммологии, урологии, гинекологии, торакально-абдоминальном отделении и проктологии.

Для перемещения персонала и пациентов в корпусе предусмотрено четыре больничных лифта, один технический лифт в КДЛ, эскалатор, четыре лестничных клетки.

С 1 по 6 этаж пристрой соединен переходами для связи с основным хирургическим корпусом и возможностью дальнейшего перемещения по теплым переходам к другим корпусам онкодиспансера.

Стоимость строительства составила 3,2 млрд рублей. Трудиться в новом корпусе будут 250 сотрудников: 68 врачей, 148 среднего персонала, 20 – младшего и 14 – прочего.