Военнослужащие из Башкирии рассказали о том, что вдохновляет их на победу в СВО

В специальной военной операции России участвует много бойцов из Башкирии, ранее прошедших горячие точки на Кавказе, в Сирии и других регионах. Например, военнослужащий, который вместе с другими мобилизованными республики выполняет задачи в полку на территории Пензенской области. В интервью журналисту БСТ Азату Садрееву он рассказал, почему принял решение отправиться в зону СВО.
«Считаю, что если все мужики пошли, друзья, то мне тоже сидеть и, как говорится, за юбкой матери прятаться не надо. Коллектив у нас хороший подобрался. Многие ребята с боевым опытом, друг друга поддерживаем. Я тоже срочную службу проходил», — поделился он.
Полученные в армии навыки воинам помогли отточить на боевом слаживании. Причем особое внимание равномерно уделяется как современному вооружению, так и разборке-сборке нестареющей «классики» — автомата Калашникова.
Настрой земляков поддерживают духовные наставники башкирских добровольческих батальонов Хамза-хазрат и отец Виктор, проводя по их просьбам религиозные обряды своих конфессий — освещают блиндажи, читают намазы, дарят амулеты.
«Есть такое выражение „как воды напился“, и общение с батюшкой или муллой придают уверенности в себе, в своих силах, в нашей победе. Думаю, это очень нужно солдатам, нужно офицерам», — говорит один из бойцов.
Ранее «Башинформ» неоднократно рассказывал о подвигах военнослужащих из республики, которые пошли служить добровольцами. К примеру, про участников добровольческого батальона имени Шаймуратова Рамиля Курамшина, Марата Хакимова и Дениса Шафикова, с помощью радиоперехвата выявивших 12 тяжелораненых националистов в ходе выполнения задач СВО. Или сержанта Рината Сагитова, спасшего сослуживцев от минометного обстрела.
Также недавние материалы были посвящены встрече мобилизованного со своим отцом, возвращению военнослужащих домой на период отпуска и истории бойца с позывным «Бэха».