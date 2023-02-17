Военнослужащие из Башкирии рассказали о том, что вдохновляет их на победу в СВО

Ранее «Башинформ» неоднократно рассказывал о подвигах военнослужащих из республики, которые пошли служить добровольцами. К примеру, про участников добровольческого батальона имени Шаймуратова Рамиля Курамшина, Марата Хакимова и Дениса Шафикова, с помощью радиоперехвата выявивших 12 тяжелораненых националистов в ходе выполнения задач СВО. Или сержанта Рината Сагитова, спасшего сослуживцев от минометного обстрела.

Также недавние материалы были посвящены встрече мобилизованного со своим отцом, возвращению военнослужащих домой на период отпуска и истории бойца с позывным «Бэха».