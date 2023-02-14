Раненый «шаймуратовец» из Башкирии спас личный состав от огня противника

Раненый боец добровольческого батальона имени Шаймуратова из Башкирии, сержант Ринат Сагитов помог вывести личный состав из-под огня противника. Об этом рассказал проект «Время героев».

Врагу во время минометного обстрела населенного пункта в зоне СВО удалось подбить БМП-1, которым управлял командир боевой машины Сагитов. Однако он продолжил выполнять поставленные задачи. Вместе с заместителем командира взвода, ефрейтором Евгением Новиковым, а также с руководителями подразделений воин спас сослуживцев от гибели, доставив их в безопасное место.

Ранее «Башинформ» писал об участнике СВО из Башкирии Пазыле Тугулеве, бросившемся на подмогу сослуживцам, попавшим в смертельную ловушку.