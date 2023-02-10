Участник СВО из Башкирии бросился на подмогу сослуживцам, попавшим в смертельную ловушку

Заместитель командира взвода батальона имени Доставалова из Башкирии Пазыл Тугулев спас жизни своих сослуживцев, которые оказались в смертельной ловушке. О подвиге бойца рассказали в выпуске проекта «Время героев».

«Наша мотострелковая рота занимала позиции у новой лесопосадки. Старший сержант Тугулев первым заметил, что бронетранспортер командующего с другими бойцами попал на минное поле. Благодаря опыту службы в горячих точках ему удалось обезвредить и разминировать территорию, предотвратив потери личного состава и техники», — пояснили в видеоролике.

Как ранее писал «Башинформ», героями видеоальманаха также стали «шаймуратовец» Максим Евсеев, «доставаловцы» Павел Роженьков и Ренат Нурисламов, сапер инженерного взвода Артур Дильмухаметов и многие другие участники СВО из республики.