Новости Башкортостана и Уфы
70.89
+0.29
75.91
-0.13
84.57
+0.88
-14 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Сегодня, 16:09

Боец добровольческого батальона из Башкирии спас товарища из-под минометного обстрела

«Время героев»
Фото:«Время героев»

Создатели проекта «Время героев» посвятили новый выпуск видеоальманаха об участниках специальной военной операции из Башкирии бойцу добровольческого батальона имени Доставалова — начальнику радиостанции Ренату Нурисламову.

Младший сержант вынес своего раненого товарища из-под минометного обстрела и оказал ему первую медицинскую помощь. Ситуация произошла во время марша колонны.

Ранее героями проекта стали «шаймуратовец» Максим Евсеев, «доставаловец» Павел Роженьков, сапер инженерного взвода Артур Дильмухаметов и многие другие, сообщал «Башинформ».

«Время героев» высоко оценил Глава Башкирии Радий Хабиров, отметив, что республика каждый день будет рассказывать о подвигах, из которых куется победа России в СВО.

Видео:Повод гордиться: Республика Башкортостан
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика