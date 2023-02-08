Боец добровольческого батальона из Башкирии спас товарища из-под минометного обстрела

Создатели проекта «Время героев» посвятили новый выпуск видеоальманаха об участниках специальной военной операции из Башкирии бойцу добровольческого батальона имени Доставалова — начальнику радиостанции Ренату Нурисламову.

Младший сержант вынес своего раненого товарища из-под минометного обстрела и оказал ему первую медицинскую помощь. Ситуация произошла во время марша колонны.

Ранее героями проекта стали «шаймуратовец» Максим Евсеев, «доставаловец» Павел Роженьков, сапер инженерного взвода Артур Дильмухаметов и многие другие, сообщал «Башинформ».

«Время героев» высоко оценил Глава Башкирии Радий Хабиров, отметив, что республика каждый день будет рассказывать о подвигах, из которых куется победа России в СВО.