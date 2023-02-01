На СВО понимаешь, как важно говорить слова любви близким и родным - боец с позывным «Бэха»

Сегодня в Башкирию в отпуск с территории специальной военной операции вернулась очередная партия военнослужащих из числа мобилизованных. Их на Советской площади Уфы встречали родные и близкие.

Боец с позывным «Бэха» рассказал агентству «Башинформ», что больше всего он скучал по жене и маленькой дочке.

«Когда в конце сентября я уезжал по мобилизации, дочке было два с половиной годика. Она сама уже мне успела сказать, что очень сильно скучала без меня. Счастье и радость сегодня, конечно, у нас всех на душе.

Домой мы доехали очень быстро. Автобусы комфортабельные, да и дорога на родину всегда кажется намного короче. Некоторые из ребят, когда узнали об отпуске, успели даже заказать билеты на самолет. Потом нам сообщили, что за нами прислал автобусы лично Радий Фаритович. Вы знаете, очень приятно, что даже в таких вопросах Глава республики лично участвует и принимает оперативные решения, не говоря уже об остальном. Мы чувствуем поддержку всей республики, и она помогает там, в зоне проведения СВО. Я, конечно, не могу вам сказать, где конкретно находится наше подразделение, но в одном могу вас заверить точно - мы республику не подводим, с честью выполняем боевые задачи, поставленные командованием. Мы уверены друг в друге и с ребятами мы будем дружить и общаться после того, как вернемся домой с победой.

Впереди 10 дней отпуска рядом с семьей и это большое счастье. Там понимаешь, что надо своим родным и близким почаще признаваться в любви и не стесняться этого», - поделился своими эмоциями боец с позывным «Бэха».