Бойцы башкирского батальона Шаймуратова выявили дюжину тяжелораненых врагов

Бойцам добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова с помощью радиоперехвата удалось выявить 12 тяжелораненых националистов в ходе выполнения задач СВО. Об этом рассказал проект «Время героев».

Младший сержант, командир боевой машины Рамиль Курамшин, рядовой, старший механик водитель Марат Хакимов и младший сержант, наводчик-оператор Денис Шафиков проявили мужество и отвагу во время плотного обстрела позиций противника.

Ранее «Башинформ» писал о другом герое видеоальманаха, посвященного подвигам участников спецоперации, — сержанте Ринате Сагитове, который помог вывести личный состав из-под огня врага.