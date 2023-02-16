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Сегодня, 10:11

Бойцы башкирского батальона Шаймуратова выявили дюжину тяжелораненых врагов

"Время героев"
Фото:"Время героев"

Бойцам добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова с помощью радиоперехвата удалось выявить 12 тяжелораненых националистов в ходе выполнения задач СВО. Об этом рассказал проект «Время героев».

Младший сержант, командир боевой машины Рамиль Курамшин, рядовой, старший механик водитель Марат Хакимов и младший сержант, наводчик-оператор Денис Шафиков проявили мужество и отвагу во время плотного обстрела позиций противника.

Ранее «Башинформ» писал о другом герое видеоальманаха, посвященного подвигам участников спецоперации, — сержанте Ринате Сагитове, который помог вывести личный состав из-под огня врага.

Видео:"Время героев"
Автор:Иван Вавилов
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