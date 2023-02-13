Доставаловцы на огневом рубеже: «Гуманитарная помощь из Башкирии помогает защищать наши рубежи»

Военнослужащие батальона имени Героя России Александра Доставалова находятся на огневых рубежах в зоне специальной военной операции. Перед башкирскими воинами стоит ответственная задача – оборонять позиции. Бойцы давно стали друг для друга братьями, поскольку за всё время службы на передовой им пришлось многое вместе пережить.

Как сообщает съёмочная группа «Башкирского спутникового телевидения», которая продолжает вести репортаж с передовой, гуманитарная помощь, доставляемая на Донбасс по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, является существенной поддержкой для башкирских воинов.

Доставаловцы в эти дни заняли активную оборонительную позицию. Им необходимо не допустить прорыва противника, который активизировал действия своих диверсионных разведгрупп.

«У нас тут посты на круглосуточном дежурстве. В первую очередь, следим за воздухом, потому что БПЛА противника летают. Они их часто используют, стараются в лобовую атаку не идти. Миномёты, артиллерия. Если они чувствуют наш отпор, то тут же дают заднюю. Отсюда до укреплённых позиций противника полтора километра», – говорит боец с позывным «Туман».

Артиллерийскую дуэль ведут ВСУ и союзные силы. В это время лучше укрыться, поскольку площадь разлёта осколков большой. Журналисты «БСТ» тоже поспешили зайти в блиндаж. В подземном укрытии, сооружённом башкирскими воинами, тепло и надёжно. В их распоряжении «буржуйка», дизель-генератор, бензопилы, переданные земляками с гумконвоем.

«Привет всей республике, всем, кто нас поддерживает и ждёт. Мы здесь стараемся, чтобы вас не подвести. В первую очередь, здоровья нашим детям, жёнам терпения и спокойствия», – передаёт привет боец «Туман» родным краям.

«Всех недобитков добьём. То, что деды наши не доделали, доделаем мы. У меня тут четыре деда похоронены. Мы победим», – заверил «Карпыч».

«Боцман» подкинул в топку «буржуйки» дрова и добавил, что на Донбассе история повторяется.

«В этих краях наша Башкавдивизия наступала. И мы практически полностью повторяем этот путь», – говорит воин.