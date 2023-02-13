Доставаловцы на огневом рубеже: «Гуманитарная помощь из Башкирии помогает защищать наши рубежи»

Военнослужащие батальона имени Героя России Александра Доставалова находятся на огневых рубежах в зоне специальной военной операции. Перед башкирскими воинами стоит ответственная задача – оборонять позиции. Бойцы давно стали друг для друга братьями, поскольку за всё время службы на передовой им пришлось многое вместе пережить.
Как сообщает съёмочная группа «Башкирского спутникового телевидения», которая продолжает вести репортаж с передовой, гуманитарная помощь, доставляемая на Донбасс по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, является существенной поддержкой для башкирских воинов.
Доставаловцы в эти дни заняли активную оборонительную позицию. Им необходимо не допустить прорыва противника, который активизировал действия своих диверсионных разведгрупп.
«У нас тут посты на круглосуточном дежурстве. В первую очередь, следим за воздухом, потому что БПЛА противника летают. Они их часто используют, стараются в лобовую атаку не идти. Миномёты, артиллерия. Если они чувствуют наш отпор, то тут же дают заднюю. Отсюда до укреплённых позиций противника полтора километра», – говорит боец с позывным «Туман».
Артиллерийскую дуэль ведут ВСУ и союзные силы. В это время лучше укрыться, поскольку площадь разлёта осколков большой. Журналисты «БСТ» тоже поспешили зайти в блиндаж. В подземном укрытии, сооружённом башкирскими воинами, тепло и надёжно. В их распоряжении «буржуйка», дизель-генератор, бензопилы, переданные земляками с гумконвоем.
«Привет всей республике, всем, кто нас поддерживает и ждёт. Мы здесь стараемся, чтобы вас не подвести. В первую очередь, здоровья нашим детям, жёнам терпения и спокойствия», – передаёт привет боец «Туман» родным краям.
«Всех недобитков добьём. То, что деды наши не доделали, доделаем мы. У меня тут четыре деда похоронены. Мы победим», – заверил «Карпыч».
«Боцман» подкинул в топку «буржуйки» дрова и добавил, что на Донбассе история повторяется.
«В этих краях наша Башкавдивизия наступала. И мы практически полностью повторяем этот путь», – говорит воин.
В это время в блиндаж зашли ещё башкирские воины и обрадовались гостям из Башкирии. После коротких объятий мужчины рассказали, насколько важна гуманитарная миссия, присылаемая Башкирией.
«Спасибо всем жителям республики за поддержку, Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Земляки, хоть вы и далеко, но мы чувствуем вашу близость и ощущаем вашу помощь. Нам отступать некуда, за нами – Уфа», – говорит воин с позывным «Царь».
К словам товарища присоединился «Свобода»:
«Спасибо Радию Хабирову за гуманитарную помощь. Она к нам сюда на передовую доходит и помогает нам защищать наши рубежи, выполнять свою работу. Отец, передаю тебе привет! Победа будет за нами, скоро вернёмся. Жди!».
Поток гуманитарной помощи из Башкирии не прекращается. Поручения Главы республики Радия Хабирова выполняются планомерно и на систематической основе.
Ранее информагентство «Башинформ» писало, что помощь поставлена на самом высоком и качественном уровне. Это признают военнослужащие и из других регионов, служащие плечом к плечу с потомками легендарного Шаймуратова, бившего со своими кавалеристами врага на донбасской земле в годы Великой Отечественной войны.
Воины получают из Башкирии спецоборудование, колёсную технику, в том числе бронированную, а также передвижные бани.
«Баня, конечно, нам нужна, хотя бы раз в неделю сюда прийти помыться. Спасибо за это всем жителям республики, кто помогает. У нас всё есть, и вот такие шапочки, и веники – всё привозят», – говорит «Верба».
Рядом с бойцами всегда находится первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов, принявший решение стать участником специальной военной операции. Напомним, Азат Бадранов координирует работу по оказанию помощи мобилизованным жителям республики в зоне СВО. В числе других задач, он решает вопросы отправки воинов в отпуск и их возвращения на передовую.
По словам Азата Бадранова, в Пензе сформирован полк из 1500 мобилизованных из Башкирии.
«Мы привезли им всё необходимое. Записали просьбы. Что по работе: бойцы идут вперёд, сегодня ещё на 7 км отбросили врага. Они делают свою работу, а республика им помогает всем необходимым. Это личная позиция Радия Хабирова, и мы это тут реализовываем», – отметил Азат Бадранов.
«Огромное спасибо нашей республике за поддержку. Я прошёл несколько локальных войн, но такой поддержки не видел. Республика может гордиться своими сыновьями. Мы обеспечены всем необходимым для проведения боевых действий. Гуманитарка вся доходит. Любую помощь, которую мы попросим, привозят. Против нас тут поляки, чехи, словаки. Они не только против нас, но и против мирных жителей воюют, но мы не отступим», – говорит боец с позывным «Боцман».
В зону СВО недавно после отпуска дома вернулись духовные наставники бойцов Хамза-хазрат и отец Виктор. Их присутствие имеют для воинов большое значение. Те, кто верует в бога, находят время обратиться к нему с молитвой. Но не только для этого священнослужители находятся на передовой. Хамза-хазрат и отец Виктор общаются с бойцами, дают советы, поддерживают словом.
«На войне человек бога очень чувствует. Поэтому нельзя просто приехать и сказать: «Давайте поститесь, молитесь, и всё у вас будет хорошо». А вот подсказать человеку, сделать первый шаг к богу – это важно», – объяснил отец Виктор.
Напомним, предыдущий гуманитарный конвой из Башкирии добрался до зоны проведения СВО 3 февраля. Он стал самым крупным по составу и численности. Колонна из 43 грузовых фур и другого транспорта привезла бойцам два десятка легковых автомобилей повышенной проходимости, а также квадрокоптеры, ноутбуки, тепловизоры, антидроны, генераторы, стиральные машины, печи, бензопилы, строительные инструменты и многое другое. Гуманитарную миссию выполнили более ста человек, включая сопровождающий состав. В ближайшее время республика отправит следующий гуманитарный караван. Добавим, многотоннажные грузовики комплектуются на территории единого логистического центра, созданного под Уфой по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова.