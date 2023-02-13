Победы «Салавата Юлаева» и новый зал борьбы: дайджест спортивных новостей Башкирии за 6 – 12 февраля

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии запомнилась яркими спортивными победами и стартами. О том, чему радовались любители физкультуры и спорта, в подборке информагентства «Башинформ».

Неделя началась с открытого лыжного марафона в Кумертау. Лыжная трасса в городе 6 февраля собрала 139 спортсменов. Кроме лыжников из Башкирии, в марафоне приняли участие любители лыж из Коми, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, а также Казахстана.