Победы «Салавата Юлаева» и новый зал борьбы: дайджест спортивных новостей Башкирии за 6 – 12 февраля

Прошедшая спортивная неделя в Башкирии запомнилась яркими спортивными победами и стартами. О том, чему радовались любители физкультуры и спорта, в подборке информагентства «Башинформ».
Неделя началась с открытого лыжного марафона в Кумертау. Лыжная трасса в городе 6 февраля собрала 139 спортсменов. Кроме лыжников из Башкирии, в марафоне приняли участие любители лыж из Коми, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, а также Казахстана.
Также на прошлой неделе стало известно о победе башкирского сноубордиста Всеволода Мартынова. Спортсмен завоевал две медали на первенстве России. У Всеволода Мартынова золотая медаль в параллельном слаломе и «бронза» в параллельном гигантском слаломе.
В Башкирии состоялись финальные состязания чемпионата школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч». На старт многоэтапного турнира вышли спортсмены 2010 – 2011 года рождения из 80 городов и районов республики. Напомним, турнир «Оранжевый мяч» проводится в рамках гранта Главы Башкирии при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики.
В Уфе 7 февраля прошёл чемпионат России по греко-римской борьбе. Турнир посвящён 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза.
В церемонии открытия чемпионата России по греко-римской борьбе приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.
«Для республики большая честь принимать у себя чемпионат России по греко-римской борьбе. Сегодня у нас в Уфе настоящий праздник спорта, хочу выразить слова благодарности нашим великим спортсменам, которые защищали честь советского и российского спорта и приехали разделить нашу радость. Башкортостан — гостеприимный регион, нам бы хотелось, чтобы всем спортсменам и тренерам было у нас комфортно и уютно, и вы получили приятные впечатления от нашей республики», — сказал на открытии Радий Хабиров.
На турнире в столице Башкирии за звание чемпиона боролись 320 спортсменов из 40 регионов. Башкирию представили 12 борцов. Уфимский борец Нохчо Лабазанов стал бронзовым призёром чемпионата, он одержал победу в схватке с Маратом Кампаровым из Москвы в весовой категории до 130 кг.
Чемпионат России по греко-римской борьбе в Уфе состоялся на высоком уровне. Об этом информагентству «Башинформ» сказал президент Федерации спортивной борьбы Калининградской области, член исполкома ФСБР, депутат Законодательного собрания Калининградской области Евгений Абарюс.
«В Уфе всё организовано чётко, правильно расставлены акценты и приоритеты. Очень приятно в таких условиях встречаться с коллегами, обсуждать с ними актуальные вопросы, строить планы на будущее», — отметил Евгений Абарюс.
Также в Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили посетили открывшийся зал для спортивной борьбы. В спортивном объекте размещены три борцовских зала с 18 коврами, универсальный спортивно-концертный зал с трибунами на 3500 мест, где можно будет проводить турниры любого уровня.
«В этом центре ни одной копейки с ребят мы брать не будем. Борьбой они смогут заниматься абсолютно бесплатно. Мы будем и дальше открывать такие центры, чтобы наши дети занимались спортом», — подчеркнул Радий Хабиров.
На прошлой неделе болельщики «Салавата Юлаева» порадовались итогам 12-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Виктора Козлова одержала на домашнем льду победу над обладателем Кубка Гагарина 2022 года — московским ЦСКА, а также пекинским «Куньлунь Ред Стар» и подмосковным «Витязем», сообщало информагентство «Башинформ».