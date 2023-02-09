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Вчера, 15:43

Евгений Абарюс: Башкирия – флагман по реализации спортивных программ

страница Евгения Абарюса во ВКонтакте
Фото:страница Евгения Абарюса во ВКонтакте

Чемпионат России по греко-римской борьбе, который в эти дни проходит в Уфе, организован принимающей стороной на самом высоком уровне. Именно такими должны быть крупные спортивные мероприятия, проводимые в регионах. В этом убеждён президент федерации спортивной борьбы Калининградской области, член исполкома ФСБР, депутат Законодательного Собрания Калининградской области Евгений Абарюс.

Евгений Абарюс в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что в столице Башкирии установлена планка, на которую и должны ориентироваться регионы при организации чемпионатов.

«В Уфе всё организовано чётко, правильно расставлены акценты и приоритеты. Очень приятно в таких условиях встречаться с коллегами, обсуждать с ними актуальные вопросы, строить планы на будущее. В столице Башкирии собрались 20 президентов региональных федераций спортивной борьбы. Задачи перед нами стоят важные, впереди много работы. Прежде всего, это популяризация борьбы и привлечение к занятию этим видом спорта подрастающего поколения», — сказал Евгений Абарюс.

страница Евгения Абарюса во ВКонтакте Евгений Абарюс (в центре) в Уфе на Чемпионате России по греко-римской борьбе (8 февраля 2023 года)
Евгений Абарюс (в центре) в Уфе на Чемпионате России по греко-римской борьбе (8 февраля 2023 года)Фото:страница Евгения Абарюса во ВКонтакте

Евгений Абарюс оценил и уровень подготовки башкирских спортсменов. По его словам, они способны в будущем составить конкуренцию многим именитым борцам.

«Башкирию можно смело считать флагманом, на которого стоит равняться в вопросе подготовки спортсменов. В республике реализуется много спортивных программ и проектов. В этом деле Башкирия идёт семимильными шагами. Работу в этом плане руководство республики выполняет системно и планомерно. Результат — рост борцов Башкирии. Они могут серьёзно заявиться на будущее и завоевать олимпийские медали высшей пробы. Я думаю, что в скором времени Башкирия будет гордиться своими олимпийскими чемпионами», — резюмировал Евгений Абарюс.

Напомним, чемпионат России по греко-римской борьбе в Башкирии проходит впервые. Турнир посвящён 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, на которых борцы сборной СССР триумфально выступили, завоевав в двух видах борьбы (греко-римской и вольной) 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали, обеспечив первое общекомандное место команде Советского Союза.

Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Автор:Эдуард Кускарбеков
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