В Башкирии состоялись финальные матчи чемпионата «Оранжевый мяч»

В Башкирии состоялись финальные состязания чемпионата школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч», сообщили информагентству «Башинформ» в Федерации баскетбола республики. На старт многоэтапного турнира вышли спортсмены 2010–2011 года рождения из порядка 80 городов и районов республики. Финалу предшествовали три месяца школьных, муниципальные и зональных этапов. Соревнования шли в зачёт XXV Спартакиады школьников РБ.

В Баймаке встретились лучшие команды, прошедшие отбор в турнире городов. В финальном матче «Арматура» из Благовещенска обыграла сибайский «Альтаир» (64:5). В игре за третье место хозяева площадки — местный «Шторм» — обыграл уфимскую «Стрелу», представляющую столичный физико-математический лицей № 93. Последующие итоговые позиции заняли команды из Стерлитамака, Мелеуза и Кумертау соответственно.

Среди девушек «STRЕЖИ» из Стерлитамака оказались сильнее соперниц из сибайской команды «Ровесник» (49:20). «Бронзу», как и у юношей, завоевал баймакский «Шторм», обыгравший в матче за третье место «Чемпион» из Нефтекамска (19:16). В этом турнире также принимали участие команды из Уфы («Спартаковец») и Ишимбая («Батыр»).

В Бураево состязались районные команды. В матче за титул юношеского турнира хозяева паркета одолели сверстников из школы № 1 Акъяра (Хайбуллинский район) (73:46). «Бронза» у зианчуринцев, обыгравших сверстников из Татышлинского района (36:23). Последующие места заняли команды из Стерлибашевского, Салаватского, Чекмагушевского, Буздякского, Нуримановского, Кигинского, Шаранского и Кармаскалинского районов.

Среди девушек команда «Луч» из Буздякского района легко обыграла бураевских баскетболисток (57:2). В матче за третье место представительницы Кигинского района оказались сильнее сверстниц из Чекмагушевского района (42:37). В бураевских баталиях также участвовали юные спортсменки из Кугарчинского, Кушнаренковского, Дуванского, Архангельского, Стерлибашевского, Благоварского, Татышлинского и Хайбуллинского районов.

Напомним, чемпионат школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» проводится в рамках гранта Главы Башкирии при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики.