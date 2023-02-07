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Сегодня, 10:42

В Башкирии состоялись финальные матчи чемпионата «Оранжевый мяч»

Маргарита Гимазетдинова
Фото:Маргарита Гимазетдинова
Маргарита Гимазетдинова
Маргарита Гимазетдинова
Маргарита Гимазетдинова
федерация баскетбола РБ
федерация баскетбола РБ
федерация баскетбола РБ
Маргарита Гимазетдинова
Маргарита Гимазетдинова
Маргарита Гимазетдинова
федерация баскетбола РБ
федерация баскетбола РБ
федерация баскетбола РБ
Фото:Маргарита Гимазетдинова

В Башкирии состоялись финальные состязания чемпионата школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч», сообщили информагентству «Башинформ» в Федерации баскетбола республики. На старт многоэтапного турнира вышли спортсмены 2010–2011 года рождения из порядка 80 городов и районов республики. Финалу предшествовали три месяца школьных, муниципальные и зональных этапов. Соревнования шли в зачёт XXV Спартакиады школьников РБ.

В Баймаке встретились лучшие команды, прошедшие отбор в турнире городов. В финальном матче «Арматура» из Благовещенска обыграла сибайский «Альтаир» (64:5). В игре за третье место хозяева площадки — местный «Шторм» — обыграл уфимскую «Стрелу», представляющую столичный физико-математический лицей № 93. Последующие итоговые позиции заняли команды из Стерлитамака, Мелеуза и Кумертау соответственно.

Среди девушек «STRЕЖИ» из Стерлитамака оказались сильнее соперниц из сибайской команды «Ровесник» (49:20). «Бронзу», как и у юношей, завоевал баймакский «Шторм», обыгравший в матче за третье место «Чемпион» из Нефтекамска (19:16). В этом турнире также принимали участие команды из Уфы («Спартаковец») и Ишимбая («Батыр»).

В Бураево состязались районные команды. В матче за титул юношеского турнира хозяева паркета одолели сверстников из школы № 1 Акъяра (Хайбуллинский район) (73:46). «Бронза» у зианчуринцев, обыгравших сверстников из Татышлинского района (36:23). Последующие места заняли команды из Стерлибашевского, Салаватского, Чекмагушевского, Буздякского, Нуримановского, Кигинского, Шаранского и Кармаскалинского районов.

Среди девушек команда «Луч» из Буздякского района легко обыграла бураевских баскетболисток (57:2). В матче за третье место представительницы Кигинского района оказались сильнее сверстниц из Чекмагушевского района (42:37). В бураевских баталиях также участвовали юные спортсменки из Кугарчинского, Кушнаренковского, Дуванского, Архангельского, Стерлибашевского, Благоварского, Татышлинского и Хайбуллинского районов.

Напомним, чемпионат школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» проводится в рамках гранта Главы Башкирии при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу республики.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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