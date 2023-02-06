В Башкирию на лыжный марафон приехали свыше ста спортсменов из регионов России и Казахстана

В Кумертау состоялся ежегодный открытый лыжный марафон. В этом году лыжная трасса в городе собрала 139 спортсменов, сообщает министерство спорта Башкирии. Кроме лыжников из Башкирии, в марафоне приняли участие спортсмены из Коми, Удмуртии, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей, а также Казахстана.

«Подготовленная лыжная трасса порадовала спортсменов удивительной природой и непростым рельефом. А для абсолютных чемпионов организаторы предусмотрели памятные подарки», - сообщает спортивное ведомство республики.

В этом году марафон проводился под эгидой 100-летия министерства спорта Башкирии и 70-летия города Кумертау.

Добавим, в Уфе 4 февраля на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» состоялся физкультурно-спортивный праздник «День зимних видов спорта», который дал старт тематическому году в Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».