Сотни спортсменов, Элвин Грей и заряд бодрости: как в Уфе прошел праздник «День зимних видов спорта»

Сотни спортсменов из 23 регионов России собрались 4 февраля на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон». Здесь прошел физкультурно-спортивный праздник «День зимних видов спорта», который дал старт тематическому году в Башкортостане. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе мэрии города, социально значимый проект реализуется на средства гранта Главы РБ при поддержке фонда грантов Главы РБ, Олимпийского комитета России и проводится в рамках 100-летия министерства спорта РБ.

Накануне состоялось открытие первенства России по биатлону среди юниоров и юниорок. Участников и спортсменов приветствовали заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов, министр спорта РБ Руслан Хабибов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, представители Олимпийского комитета и Союза биатлонистов России.

На праздник спорта шли семьями. Гости смогли пообщаться со спортсменами, попробовать себя в различных видах спорта, понаблюдать за показательными выступлениями, мастер-классами, открытыми тренировками и любительскими соревнованиями по зимним видам спорта: биатлону и лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. Перед участниками спортивного мероприятия выступил популярный исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин).

Параллельно с концертной программой прошли старты. Юноши, девушки до 16 лет состязались в спринте на 1,5 км. Также были определены сильнейшие среди мужчин и женщин до 40 лет в спринте на 3 км. Каждый участник получил диплом и термокружку, а призеры и победители награждены медалями и подарочными сертификатами на приобретение лыжного инвентаря и экипировки.