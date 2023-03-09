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Вчера, 17:45

В Башкирии вертолет с позывным «Ястреб» «прокачали» перед половодьем-2023

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Республиканский пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС с позывным «Ястреб» находится на постоянном боевом дежурстве. 9 марта на встрече с журналистами в информационном агентстве «Башинформ» председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров напомнил, что в 2022 году вертолет доказал свою эффективность при мониторинге паводковой и лесопожарной обстановки, тушении ландшафтных пожаров.

«В этом году наши спасатели прошли подготовку по десантированию. Они могут десантироваться в самых труднодоступных местах, поднять пострадавшего на носилках и эвакуировать. Кроме того, наш вертолет после необходимых тренировок может в ночное время произвести посадку в любой точке. Также были приобретены автоцистерны для оперативной дозаправки вертолета. Эти новеллы позволят повысить эффективность его применения в предстоящих противопаводковых мероприятиях и при тушении ландшафтных пожаров, – отметил Фарит Гумеров.– И в этом году, не дожидаясь начала паводкоопасного и пожароопасного периодов, работа по мониторингу будет продолжена, уже спланированы маршруты авиационного патрулирования по наиболее сложным районам, подверженным паводку. Также продолжится аналогичная работа и в пожароопасном периоде».

Как информировал «Башинформ», вертолет, изготовленный Кумертауским авиационным производственным предприятием, поступил в распоряжение госкомитета РБ по ЧС в апреле прошлого года. Ка-32А11ВС приобретён ведомством по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для нужд республики, в том числе для проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения.

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Автор:Ксения Калинина
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