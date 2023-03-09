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Вчера, 14:52

Жителей Башкирии предупредили о новых правилах противопожарного режима

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

С 1 марта по всей России вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Жителей Башкирии в пресс-службе регионального МЧС предупредили, к чему нужно быть готовыми.

  • Так, согласно изменениям, в любых зданиях, сооружениях, на крышах, балконах, других выступающих частях фасадов запрещено использовать любую пиротехнику, даже простейшие бенгальские огни и хлопушки.
  • Пожарные извещатели должны быть установлены и находиться в исправном состоянии в квартирах и жилых домах, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.
  • Запрещается устанавливать глухие решетки в подвалах, у приямков рядом с окнами подвалов, если они являются аварийными выходами.
  • Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запоры на дверях которых должны открываться свободно изнутри без ключа.
  • Населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров, должен быть опахан минерализованной полосой не менее 10 метров.
  • Размещение емкостей для приготовления пищи – мангалов, жаровен – допустимо на расстоянии не менее 5 метров от строений.
  • Разведение открытого огня для сжигания травы, листвы, мусора допускается на расстоянии не менее 15 метров от строений.
  • Сжигание травы, листвы, мусора в емкости из негорючего материала разрешается на расстоянии не менее 7,5 метра от зданий.
«Необходимо понимать, что использование открытого огня всегда представляет опасность и требует постоянного контроля. Запрещается без присмотра оставлять костры и мангалы, а также поручать наблюдение за ними детям. При использовании открытого огня необходимо обеспечить места для разведения огня первичными средствами пожаротушения. После использования очаг нужно залить водой или засыпать песком до полной ликвидации горения», – прокомментировал нововведения на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.
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Автор:Ксения Калинина
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