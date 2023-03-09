В Башкирии назвали предварительные сроки начала половодья-2023

Исходя из многолетних наблюдений установлено, что на территории Башкирии расположено более 200 паводкоопасных рек. Чаще всего выходят из берегов малые степные реки, а также реки Белая, Уфа, Дема. Об этом 9 марта на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская.
«Согласно средним многолетним значениям, 7-18 апреля – предварительные даты начала половодья, начала ледохода. В прошлом году оно проходило с 4 по 14 апреля, немного раньше. Прошлая весна была теплой, дружной, она способствовала быстрому таянию и прохождению льда. Далеко прогнозировать не можем. Максимальные уровни воды мы ждем ниже нормы. В расчет было принято количество осадков. Основными величинами, определяющими обстановку при половодье, являются: глубина промерзания почвы, отклонения от среднемноголетних значений снегозапасов. Все эти параметры анализируются при подготовке прогноза, который будет готов к третьей декаде марта - к 25 марта», - отметила она.
По словам Вилоры Горохольской, существенные коррективы на характер половодья может внести дружная весна.
«По данным снегосъемок, на начало марта запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Демы на 33% выше нормы, в верховьях реки Белой – в норме, в целом по бассейну реки Белой - на 10-20% меньше средних многолетних значений на декаду. Средняя высота снега по бассейну реки Белой колеблется в пределах 50-78 см, отклонение от нормы на декаду составляет 96-150%», - сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.