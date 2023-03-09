Что сделано в Башкирии для минимизации последствий половодья-2023

«Кроме того, были заключены договоры на проведение взрывных работ на возможных участках ледовых заторов. На сегодняшний день в республике есть четыре промышленных предприятия, которые могут быть задействованы в проведении взрывных работ. Сегодня, например, будут проведены взрывные работы на Уршаке - сообщил Марат Латыпов. - Для снижения рисков образования заторов муниципалитеты планируют ослабить ледяной покров с помощью его чернения и распиловки. В этом году на контроле 47 затороопасных участков в 20 районах республики».

В противопаводковых мероприятиях будут задействованы более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств, в том числе от МЧС более 3 тысяч человек личного состава и 461 единица техники. Также планируется применять шесть беспилотников.

Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров добавил, что все службы готовятся к самому худшему сценарию прохождения половодья. По его словам, в этом году порядка 20 тысяч домов подпадают под подтопление.

Марат Латыпов подчеркнул, что сотрудники МЧС, по закону, могут принудительно, в случае необходимости, эвакуировать жителей с опасных территорий в специальные пункты временного размещения.