Что сделано в Башкирии для минимизации последствий половодья-2023

В Башкирии для минимизации возможных ущербов при половодье 2023 года в летне-осенний период прошлого года были проведены капитальные предупреждающие мероприятия на сумму более 50 млн рублей. Об этом 9 марта на пресс-конференции в ИА «Башинформ» сообщил начальник главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов.
По его словам, были проведены берегоукрепительные работы на двух участках протяженностью 0,15 км, расчистка русел рек на восьми участках протяженностью 4,26 км, а также капитальный ремонт шести гидротехнических сооружений.
«Кроме того, были заключены договоры на проведение взрывных работ на возможных участках ледовых заторов. На сегодняшний день в республике есть четыре промышленных предприятия, которые могут быть задействованы в проведении взрывных работ. Сегодня, например, будут проведены взрывные работы на Уршаке - сообщил Марат Латыпов. - Для снижения рисков образования заторов муниципалитеты планируют ослабить ледяной покров с помощью его чернения и распиловки. В этом году на контроле 47 затороопасных участков в 20 районах республики».
В противопаводковых мероприятиях будут задействованы более 15 тысяч человек, свыше 3 тысяч единиц техники и плавсредств, в том числе от МЧС более 3 тысяч человек личного состава и 461 единица техники. Также планируется применять шесть беспилотников.
Председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров добавил, что все службы готовятся к самому худшему сценарию прохождения половодья. По его словам, в этом году порядка 20 тысяч домов подпадают под подтопление.
Марат Латыпов подчеркнул, что сотрудники МЧС, по закону, могут принудительно, в случае необходимости, эвакуировать жителей с опасных территорий в специальные пункты временного размещения.