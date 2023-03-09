В Башкирии началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду и раннему выявлению очагов лесных пожаров. Об этом 9 марта на пресс-конференции в ИА «Башинформ» сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
«В прошлом году свою эффективность доказали межведомственные мобильные группы, численность которых превышала 3000 человек. Также большую роль в обнаружении лесных пожаров вносят камеры видеонаблюдения „Лесохранитель“. В шести муниципалитетах с наибольшими рисками возникновения лесных пожаров установлено 12 камер. С их помощью оперативно было обнаружено и ликвидировано 13 лесных пожаров», — отметил Марат Шарафутдинов.
В прошлом году удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.
«Чем больше снега, тем позже начнется пожароопасный сезон. По данным Авиалесохраны, по предварительным прогнозам, на март–май мы находимся в зеленой зоне, но мы ежегодно готовимся к самому наихудшему сценарию развития событий», — сказал министр.
По словам начальника МЧС по РБ Марата Латыпова, сформирован перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров в 2023 году. В этот список вошли 184 населенных пункта, 41 организация отдыха детей и их оздоровления и 44 садовых некоммерческих товариществ и коллективных садов.
По данным Марата Шарафутдинова, определено девять маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью порядка 5000 км (4755). В 2022 году общий налет составил более 600 часов, почти втрое больше, чем в 2021 году.
«Пристально контролировали ситуацию и на земле. Государственные лесные инспекторы провели 20,8 тыс. патрулирований лесного фонда, организовали 1600 рейдов в рамках межведомственного взаимодействия с главным управлением и госкомитетом РБ по ЧС. Такая же работа будет продолжена в текущем пожароопасном периоде, все мероприятия по подготовке находятся на контроле ведомства», — подчеркнул он.