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Сегодня, 11:30

В Башкирии началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

В Башкирии началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному периоду и раннему выявлению очагов лесных пожаров. Об этом 9 марта на пресс-конференции в ИА «Башинформ» сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

«В прошлом году свою эффективность доказали межведомственные мобильные группы, численность которых превышала 3000 человек. Также большую роль в обнаружении лесных пожаров вносят камеры видеонаблюдения „Лесохранитель“. В шести муниципалитетах с наибольшими рисками возникновения лесных пожаров установлено 12 камер. С их помощью оперативно было обнаружено и ликвидировано 13 лесных пожаров», — отметил Марат Шарафутдинов.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В прошлом году удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

«Чем больше снега, тем позже начнется пожароопасный сезон. По данным Авиалесохраны, по предварительным прогнозам, на март–май мы находимся в зеленой зоне, но мы ежегодно готовимся к самому наихудшему сценарию развития событий», — сказал министр.

По словам начальника МЧС по РБ Марата Латыпова, сформирован перечень населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров и других природных пожаров в 2023 году. В этот список вошли 184 населенных пункта, 41 организация отдыха детей и их оздоровления и 44 садовых некоммерческих товариществ и коллективных садов.

По данным Марата Шарафутдинова, определено девять маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью порядка 5000 км (4755). В 2022 году общий налет составил более 600 часов, почти втрое больше, чем в 2021 году.

«Пристально контролировали ситуацию и на земле. Государственные лесные инспекторы провели 20,8 тыс. патрулирований лесного фонда, организовали 1600 рейдов в рамках межведомственного взаимодействия с главным управлением и госкомитетом РБ по ЧС. Такая же работа будет продолжена в текущем пожароопасном периоде, все мероприятия по подготовке находятся на контроле ведомства», — подчеркнул он.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
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Автор:Ксения Калинина
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