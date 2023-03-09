Стало известно, как готовят водохранилища Башкирии к прохождению половодья-2023

Заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Башкирии Виталий Тюр 9 марта на встрече с журналистами в информационном агентстве «Башинформ» сообщил о том, что сейчас в республике выполняется сработка самых крупных водохранилищ.

«Основная задача Камского бассейнового водного управления и отдела водных ресурсов по РБ — регулирование режимов работы крупных водохранилищ для обеспечения минимизации возможных ущербов от затоплений и подтоплений во время половодья, а также обеспечение безопасности работы самих гидротехнических сооружений, чтобы не было ЧС», — обозначил Виталий Тюр.

По его словам, сейчас выполняется сработка (понижение уровня воды при использовании накопленного ее запаса в большем количестве, чем поступает в водоем с водосбора; сработка приводит к увеличению площади осушной зоны водохранилища — прим. ред.) самых крупных водохранилищ — Павловского, Юмагузинского и Нугушского и ряда других. Всего в республике 14 таких сооружений.