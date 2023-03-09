Стало известно, как готовят водохранилища Башкирии к прохождению половодья-2023

Заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Башкирии Виталий Тюр 9 марта на встрече с журналистами в информационном агентстве «Башинформ» сообщил о том, что сейчас в республике выполняется сработка самых крупных водохранилищ.
«Основная задача Камского бассейнового водного управления и отдела водных ресурсов по РБ — регулирование режимов работы крупных водохранилищ для обеспечения минимизации возможных ущербов от затоплений и подтоплений во время половодья, а также обеспечение безопасности работы самих гидротехнических сооружений, чтобы не было ЧС», — обозначил Виталий Тюр.
По его словам, сейчас выполняется сработка (понижение уровня воды при использовании накопленного ее запаса в большем количестве, чем поступает в водоем с водосбора; сработка приводит к увеличению площади осушной зоны водохранилища — прим. ред.) самых крупных водохранилищ — Павловского, Юмагузинского и Нугушского и ряда других. Всего в республике 14 таких сооружений.
«Каждое из них работает по согласованным графикам, которые составляются с учетом прогнозных данных. 25 марта будет представлен точный прогноз, тогда-то и будут приниматься конкретные решения по каждому из гидротехнических сооружений. Республика у нас очень большая: есть и лесостепи, и степи, и горная, и лесная зоны – на этих различных территориях половодье может проходить по-разному. И бассейны рек у нас разные, и режимы работы крупных водохранилищ абсолютно по-разному устанавливаются», – отметил Виталий Тюр.
На сегодняшний день приток к Павловскому гидроузлу составляет 95 кубометров в секунду, а сброс – 132 кубометра в секунду. За сутки уровень воды в водохранилище упал на -6 см. Сооружение работает в режиме сработки.
«А на какой уровень опускать воду в этом водохранилище, решение будет принято 25 марта, когда будет официальный прогноз. То же самое и по Юмагузинскому, и по Нугушскому гидроузлам. Нам надо правильно зарегулировать наши водохранилища, чтобы они к концу половодья оказались полными, чтобы потом помогать водопользователям уйти от многих проблем», – сказал спикер.