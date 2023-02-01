Стройки, благоустройство, новые дороги и импортозамещение - как работают нацпроекты в Башкирии

Социальная повестка в стране, несмотря на санкции Запада и проведение специальной военной операции, остается одной из приоритетных. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги опроса, посвященного отношению россиян к реализации национальных проектов в социальной сфере в 2022 году. Среди наиболее заметных, по мнению граждан, мер поддержки населения — материнский капитал (информированы 98%), льготная ипотека (91%), ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет (89%), расселение аварийного жилья, диспансеризация населения, раздельный сбор и переработка мусора (по 88%), а также благоустройство городской среды, ремонт и строительство дорог (по 87%).
«Четыре из восьми наиболее известных населению мер пришлись на национальный проект «Жилье и городская среда». Это свидетельствует не только об их высоком информационном сопровождении, но и о запросе населения на господдержку именно в этой сфере», — следует из сообщения ВЦИОМ.
Если говорить о положении дел в Башкортостане, то фактически вся волнующая россиян повестка эффективно реализуется в республике.
Так, в 2022 году темпы жилищного строительства в республике достигли показателя в 3 млн 62 тысячи квадратных метров. Объем введенного в регионе жилья увеличился на 105,4 процента по сравнению с рекордным 2021 годом.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании, посвященном подготовке к 450-летию Уфы, отметил, что таких рекордных объемов строительства не было в истории республики.
«Президент России поставил задачу довести к 2030 году объемы жилищного строительства до 4 млн квадратных метров. Задача амбициозная, и в ее решение основную лепту должна внести Уфа. У столицы появляются новые земли для ее развития и строительства жилья в том же Забелье. Но нужен единый генеральный план развития новых территорий города, все должно быть продумано до мелочей, застройку новых территорий нельзя вести по отдельным локациям», — сказал тогда Радий Хабиров.
На том же совещании руководитель республики дал поручение властям Уфы разработать и предоставить на рассмотрение программу развития поселков-спутников. Они с каждым годом расширяются, там застраиваются целые микрорайоны, которые усугубляют проблемы, присущие коттеджным поселкам. Это вопросы водоснабжения, энергоснабжения, транспортного обслуживания, отсутствия социальных объектов. Немаловажно, что 1,9 млн кв. м из общего объема введенного в регионе жилья возведено индивидуальными застройщиками, что говорит о высоком спросе на такие дома у жителей республики и необходимости дальнейшего развития этого сегмента жилищного строительства.
По мнению экспертов, рост объемов строительства жилья стал возможен в том числе и благодаря понятным правилам игры, с рынка убрали компании, которые участвовали в грязных махинациях с долевым строительством. Власть ужесточила требования к строительному сектору. Сами участники отрасли при этом говорят, что намного снизилось количество административных барьеров и бюрократических процедур, условия стали прозрачными. Двигают вперед строительство жилья и государственные программы по льготной ипотеке.
Меры господдержки для решения жилищного вопроса сегодня по-прежнему крайне востребованы у россиян: на льготную ипотеку приходится до 35% всех выдач. В целом госпрограммами и выплатами многодетным семьям, оператором которых выступает Институт развития, в прошлом году воспользовались около 680 тысяч семей.
За последний год, по данным опроса ВЦИОМ, отмечается рост не только узнаваемости, но и результативности национальных проектов в социальной сфере. Рейтинг самых заметных изменений возглавило благоустройство городской среды (81%). Далее с небольшим отрывом идут улучшения в туристической отрасли — увеличение разнообразных туристических предложений и объема понятной информации о туристических местах и услугах (77% и 76% соответственно). Три четверти опрошенных отмечают рост числа волонтеров в России (75%), примерно столько же — ремонт большего числа дорог (73%).
В Башкортостане вопросы благоустройства населенных пунктов находятся под особым контролем Главы республики Радия Хабирова.
«Башинформ» ранее писал, что парки и многочисленные общественные пространства нашей зеленой республики получают сейчас свое «второе дыхание» во многом благодаря программе по формированию комфортной городской среды.
За 2022 год в регионе благоустроили 45 парков и скверов, 17 набережных, семь площадей, 15 пешеходных зон и аллей, четыре фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок и пять автогородков, всего 126 общественных пространств.
Комфортная среда для проживания начинается во дворах. В 2019 году в республике по инициативе Радия Хабирова был запущен проект «Башкирские дворики». Основная ее суть: сделать удобными и уютными городские дворы. До 2024 года в порядок должны привести более 2 тысяч дворовых территорий. Напомним, все дворы подрядчики благоустраивают с учётом предложений и пожеланий жителей домов. На общих собраниях они выбирают, какие именно изменения хотят увидеть в своем дворе, подписывают акты приёмки работ.
«Честно признаюсь, эта часть моей работы мне очень нравится. Очень важно, чтобы вокруг было красиво, чтобы у нас были современные парки, ухоженные дворы. У меня, что называется, сердце поёт. И людям нравится. Потому что мы приходим к ним с добром и деньгами. И там, где мы делаем дворики и подъезды, стоимость квартир сразу повышается», – сказал руководитель региона в декабре в ходе большого интервью по итогам 2022 года.
В республике понимают, что именно дорожное строительство, как показывает опыт многих развитых стран, в сложных экономических условиях способно «вытянуть» экономику страны. Нужна современная сеть скоростных и комфортных трасс с заправочными станциями и устойчивой связью. Да и строительство дорог само по себе — одно из самых эффективных вложений. Конечно, необходимо довести до хорошего состояния (и поддерживать его) существующие трассы — не только федеральные, но и муниципальные, и местные. Впрочем, как раз об этом и говорил российский президент на совещании по развитию дорожного строительства в июне прошлого года. Тогда же Владимир Путин утвердил грандиозный план на ближайшее пятилетие с объемом финансирования с астрономической суммой более 13 трлн рублей.
«Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны», — заявил глава государства.
В Башкортостане на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022 годах, когда на эти цели было выделено 31,6 млрд рублей.
Средства пойдут на завершение текущих проектов и реконструкцию новых участков федеральных и региональных трасс.
В 2023 году начнется ремонт въезда в Уфу с трассы М-5 через Дему по улице Центральной, продолжится реконструкция 63 километров магистрали в Уфимском, Иглинском, Благоварском, Туймазинском и Буздякском районах республики, сообщил глава минтранса.
В 2023 году планируется завершить реконструкцию десятикилометрового участка трассы М-7 «Волга» в Уфимском районе. Ширина проезжей части будет доведена до шести полос. Еще 20 километров автодороги будут расширены в Дюртюлинском районе. Эти работы запланированы на 2024 год.
В этом году приступили к строительству продолжения трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит, протяженностью 275 км. Это будет часть строящейся трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.
Ранее «Башинформ» писал, что на республику приходится половина дороги — 140 км. На башкирском участке будет построено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон. Две транспортные развязки обеспечат переход на другие дороги: Уфа — Бирск — Янаул и Бураево — Старобалтачево — Куеда. Трасса пройдет в обход населенных пунктов, обеспечив безопасность жителей.
В 2023–2025 годах планируется провести реконструкцию объезда города Стерлитамака по трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Это 23-километровый участок, ширина которого будет доведена до четырех полос движения. Сейчас проект проходит согласование в Главгосэкспертизе.
Подробнее о пяти грандиозных дорожных стройках, которые изменят Башкирию, можно прочитать в лонгриде «Башинформа».
Республика становится одним из лидеров в сфере развития туризма и гостеприимства.
«В прошлом году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом — ждем уже 2 млн. Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы — школьного и промышленного туризма, в рамках „Башкирского долголетия“ активно путешествует по Башкортостану наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу», - обозначил Глава Башкирии задачи региона в сфере туризма.
В Башкортостане для развития туризма есть уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров.
«Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», - отметил Радий Хабиров.
Нацпроекты не просто действуют в интересах граждан, снижая неравенство и повышая доступность общественно-экономических благ – таких как качественное образование, здравоохранение, комфортная городская среда, высокие экологические стандарты и так далее. Эти проекты, реализуемые уже пятый год по всей стране, встречают ощутимую поддержку со стороны граждан.
Первенство в рейтинге приоритетных для государства направлений в экономической сфере занял рост производства российской продукции — повышение к нему государственного внимания в минувшем году отмечают 59% россиян, опрошенных ВЦИОМ.
Авторы опроса отмечают, что развитие импортозамещения стало не только одним из ключевых направлений деятельности государства в 2022 году, но и одной из наиболее заметных мер (причем среди всех национальных проектов, а не только связанных с экономикой). В ходе опроса 78% россиян согласились с тем, что за последний год стало производиться больше отечественной продукции.
В прошлом году на поддержку промышленности и энергетики Башкирии направлена рекордная сумма — более 4,3 млрд рублей, приводит «Башинформ» цифры регионального минпрома.
По мнению Радия Хабирова, республика успешно проводит импортозамещение во многих отраслях промышленности. В частности, в Башкортостане в рамках программы импортозамещения выпускают газоперекачивающие агрегаты АЛ-31СТ. Их производят на базе авиационных двигателей в «ОДК-УМПО». Эти турбины уже доказали эффективность работы на компрессорных станциях «Газпрома». Сейчас инженеры работают над созданием более мощного газоперекачивающего агрегата нового поколения АЛ-41СТ.
В конце прошлого года на «Салаватстекле» выпустили уникальную продукцию, которая еще не производилась в России — стекло размером в 12 метров.
Ишимбайское ООО «М Синтез» — первый резидент ОЭЗ «Алга» планирует после выхода на полную мощность занять 30-40% отечественного рынка присадки для «дизеля». Цетаноповышающая присадка (ЦПП-добавка) в современных топливных композициях существенно повышает эффективность и продолжительность эксплуатации двигателя и улучшает экологические показатели работы двигателя.
Минувший год Башкортостан завершил с ростом промышленного производства. Несмотря на введенные Западом ограничения, предприятия произвели товаров больше, чем в предыдущем году. Десятки предприятий смогли импортозаместиться, открыв для себя новые рынки.
О том, как предприятия республики развивают производство, какие отрасли обходятся без импорта, что чувствуют жители стран, правительства которых решили разорвать экономическое сотрудничество с Россией — в материале «Башинформа».