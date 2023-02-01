Стройки, благоустройство, новые дороги и импортозамещение - как работают нацпроекты в Башкирии

В республике понимают, что именно дорожное строительство, как показывает опыт многих развитых стран, в сложных экономических условиях способно «вытянуть» экономику страны. Нужна современная сеть скоростных и комфортных трасс с заправочными станциями и устойчивой связью. Да и строительство дорог само по себе — одно из самых эффективных вложений. Конечно, необходимо довести до хорошего состояния (и поддерживать его) существующие трассы — не только федеральные, но и муниципальные, и местные. Впрочем, как раз об этом и говорил российский президент на совещании по развитию дорожного строительства в июне прошлого года. Тогда же Владимир Путин утвердил грандиозный план на ближайшее пятилетие с объемом финансирования с астрономической суммой более 13 трлн рублей.

«Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны», — заявил глава государства.

В Башкортостане на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2023–2024 годах направят 70 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021–2022 годах, когда на эти цели было выделено 31,6 млрд рублей.

Средства пойдут на завершение текущих проектов и реконструкцию новых участков федеральных и региональных трасс.

В 2023 году начнется ремонт въезда в Уфу с трассы М-5 через Дему по улице Центральной, продолжится реконструкция 63 километров магистрали в Уфимском, Иглинском, Благоварском, Туймазинском и Буздякском районах республики, сообщил глава минтранса.

В 2023 году планируется завершить реконструкцию десятикилометрового участка трассы М-7 «Волга» в Уфимском районе. Ширина проезжей части будет доведена до шести полос. Еще 20 километров автодороги будут расширены в Дюртюлинском районе. Эти работы запланированы на 2024 год.

В этом году приступили к строительству продолжения трассы М-12 на участке Дюртюли — Ачит, протяженностью 275 км. Это будет часть строящейся трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

Ранее «Башинформ» писал, что на республику приходится половина дороги — 140 км. На башкирском участке будет построено 15 мостов, 41 путепровод, 9 биопереходов для диких животных, 6 площадок для многофункциональных зон. Две транспортные развязки обеспечат переход на другие дороги: Уфа — Бирск — Янаул и Бураево — Старобалтачево — Куеда. Трасса пройдет в обход населенных пунктов, обеспечив безопасность жителей.

В 2023–2025 годах планируется провести реконструкцию объезда города Стерлитамака по трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Это 23-километровый участок, ширина которого будет доведена до четырех полос движения. Сейчас проект проходит согласование в Главгосэкспертизе.

Подробнее о пяти грандиозных дорожных стройках, которые изменят Башкирию, можно прочитать в лонгриде «Башинформа».