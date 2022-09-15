Пять грандиозных дорожных строек, которые изменят Башкирию

Рустам Баязитов,

председатель Общественного совета при Минтрансе РБ

- Городская инфраструктура должна постоянно развиваться. Что бы сейчас было, если бы в свое время не построили проспект Салавата Юлаева? Второй Затонский мост? Демскую развязку? Город бы постоянно стоял в пробках. Сейчас все это мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но еще 15 лет назад их не было.



Уфа крупный транспортный узел со своей спецификой – мы находимся на полуострове и пересечении трех федеральных трасс. Но если посмотреть цифры, у нас очень много машин и очень мало дорог. По этим показателям мы заметно проигрываем другим городам-миллионникам.



Республика взяла хороший темп по строительству масштабных инфраструктурных проектов. Все эти дороги нам крайне нужны, чем их больше, тем будет лучше. Развитие инфраструктуры помогает развиваться экономическим, культурным связям, быть городу дружелюбным и привлекательным и способствует дальнейшему продвижению соседних территорий.



