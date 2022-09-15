Пять грандиозных дорожных строек, которые изменят Башкирию
На северо-западе республики началась еще одна большая «дорожная» стройка – скоростной участок федеральной трассы М-7 «Волга». Это уже пятый по счету крупный и чрезвычайно важный для простых людей объект, запущенный за последние годы. Решили разобраться, что они дадут региону и как изменят жизнь людей.
1. Восточный выезд
Где находится: Уфа. Начинается от автотоннеля в районе проспекта Салавата Юлаева и улицы Галле. Дальше дорога пойдет по новому мосту через реку Уфу, по трехкилометровой эстакаде и 10-километровому скоростному участку до трассы М-5.

Текущий статус: готовность более 53%.

Стоимость: 33,5 млрд рублей.

Срок сдачи: по графику 2024 год, фактически планируется сдать к концу 2023 года.

Почему важно: Восточный выезд - одна из крупнейших инфраструктурных строек страны и самая технически сложная в Приволжском федеральном округе. Дополнительный выезд из города помогает решить многие старые проблемы - снимает перегруженность дорог, убирает «узкие» места городской транспортной сети, помогает быстрее и активнее осваивать «Зауфимье». Там сейчас активно идет малоэтажное строительство, а заезжать неудобно - только через Шакшу или Карпово.
2. Южные ворота Уфы
Где находится: въезды в Уфу со стороны Монумента Дружбы и нагаевской дороги.

Текущий статус: активно ведутся работы.

Стоимость: около 12 млрд рублей.

Срок сдачи: 2024 год.

Почему важна: «Южные ворота» называют целый комплекс объектов. Это реконструкция улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на ней, капитальный ремонт старого моста через Белую, а в перспективе еще и строительство нового моста, который соединит Кузнецовский затон и оренбургскую трассу в районе «Меги». Все это, во-первых, очень чувствительно разгрузит дороги, пробок станет меньше. Во-вторых, улучшит доступность южных границ города, где активно развивается частный сектор.
3. Дорога «Бирск – Тастуба – Сатка»
Где находится: от Бирска через Караидель, Дуван и в сторону Сатки.

Текущий статус: финальный этап, ликвидация выявленных «косяков».

Стоимость: более 4 млрд рублей.

Срок сдачи: конец 2022 года.

Почему важна: Сейчас единственный путь с северо-восточных районов до Уфы - проезд через горный участок трассы М-5 в районе Сима. Водители знают – это очень коварная дорога, особенно зимой. Ее можно проехать за три часа, а можно встать в пробку на десять часов и без вариантов. А с северо-востока, к примеру, до Янаула дороги пока вообще нет, приходится ехать сначала до Уфы, а потом на север.

Долгожданная 60-километровая дорога соединит северо-восток республики с центром, соседними регионами, федеральными трассами, Челябинской и Свердловской областью. Это огромная подмога и туризму (привет, геопарк «Янган-Тау», ты станешь куда доступнее), и бизнесу, и вообще комфортному передвижению по Башкирии.


Ильдар Зулькарнай,
доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН
- Башкирия набрала хороший темп строительства серьезных и достаточно дорогостоящих инфраструктурных объектов, как местных, так и финансируемых из федерального бюджета. Это важно и показывает эффективное и полное взаимодействие республиканских властей с федеральным правительством и Росавтодором.

Проектов действительно много, но что важно – власти не «набрали и бросили, а потом стоит все годами», а следят за каждым своим обязательством. На многих объектах работы идут круглосуточно. Без преувеличения скажу, что сейчас Радий Хабиров и его команда закладывают будущее республики и задел для дальнейшего развития экономики.
4. Реконструкция трассы М-5
Где находится: 14 километров трассы М-5 от Шамонино до Балтики.

Текущий статус: подрядчики строят три надземных пешеходных перехода, мост через реку Юрмаш, реконструируют две транспортные развязки из Федоровки в сторону Русского Юрмаша и из Шакши в направлении Самары и Челябинска.

Стоимость: 9,4 млрд руб.

Срок сдачи: 2023 год.

Почему важна: Это один из самых интенсивных и загруженных участков трассы, по которому ежедневно проезжают десятки тысяч как транзитных, так и местных машин. После реконструкции пропускная способность развязок увеличится почти в два раза.
Рустам Баязитов,
председатель Общественного совета при Минтрансе РБ
- Городская инфраструктура должна постоянно развиваться. Что бы сейчас было, если бы в свое время не построили проспект Салавата Юлаева? Второй Затонский мост? Демскую развязку? Город бы постоянно стоял в пробках. Сейчас все это мы воспринимаем как само собой разумеющееся, но еще 15 лет назад их не было.

Уфа крупный транспортный узел со своей спецификой – мы находимся на полуострове и пересечении трех федеральных трасс. Но если посмотреть цифры, у нас очень много машин и очень мало дорог. По этим показателям мы заметно проигрываем другим городам-миллионникам.

Республика взяла хороший темп по строительству масштабных инфраструктурных проектов. Все эти дороги нам крайне нужны, чем их больше, тем будет лучше. Развитие инфраструктуры помогает развиваться экономическим, культурным связям, быть городу дружелюбным и привлекательным и способствует дальнейшему продвижению соседних территорий.

5. Скоростной участок трассы М-7
Где находится: 65-километровый участок трассы от Дюртюлей до границы с Татарстаном.

Текущий статус: начаты работы.

Стоимость: 57,17 млрд рублей.

Срок сдачи: 2024 год.

Почему важна: Скоростная четырехполосная дорога пойдет в обход населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново и станет частью другого масштабного инфраструктурного проекта – скоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург. Благодаря этому республика получает удобный и очень быстрый коридор, который свяжет нас с крупнейшими центрами страны.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы Башкирии.
Верстка: Валерия Любина.
15.09.2022 г.