Пять грандиозных дорожных строек, которые изменят Башкирию

3. Дорога «Бирск – Тастуба – Сатка»
Где находится: от Бирска через Караидель, Дуван и в сторону Сатки.
Текущий статус: финальный этап, ликвидация выявленных «косяков».
Стоимость: более 4 млрд рублей.
Срок сдачи: конец 2022 года.
Почему важна: Сейчас единственный путь с северо-восточных районов до Уфы - проезд через горный участок трассы М-5 в районе Сима. Водители знают – это очень коварная дорога, особенно зимой. Ее можно проехать за три часа, а можно встать в пробку на десять часов и без вариантов. А с северо-востока, к примеру, до Янаула дороги пока вообще нет, приходится ехать сначала до Уфы, а потом на север.
Долгожданная 60-километровая дорога соединит северо-восток республики с центром, соседними регионами, федеральными трассами, Челябинской и Свердловской областью. Это огромная подмога и туризму (привет, геопарк «Янган-Тау», ты станешь куда доступнее), и бизнесу, и вообще комфортному передвижению по Башкирии.