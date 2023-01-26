Новые парки и благоустроенные набережные: чего ждать жителям Башкирии в 2023 году?

Общество нашей страны и Башкирии в том числе меняется с каждым годом, равно как и его запросы. В последнее время появился новый запрос - комфортная среда. Это направление даже стало одной из федеральных программ национального проекта «Жилье и городская среда».

Парки и многочисленные общественные пространства нашей зеленой республики получают сейчас свое «второе дыхание» во многом благодаря программе по формированию комфортной городской среды. А это значит, что практически каждый житель большой республики, гуляя, к примеру, по уже благоустроенным набережным, паркам, скверам и площадям, может теперь не только насладиться красивыми видами башкирской природы, но и с комфортом отдохнуть.

Действительно, число башкирских городов и сел с благоприятной для жизни средой ежегодно растет. Наглядное подтверждение тому — официальные данные минстроя России. Так, по итогам 2021 года в ежегодный рейтинг этого министерства вошли сразу 14 городов Башкирии, признанные наиболее комфортными для жителей. Среди них столица республики — Уфа, занявшая шестое место среди городов-миллионников, а также Туймазы, Дюртюли, Агидель, Баймак, Стерлитамак, Белебей, Ишимбай, Янаул, Сибай, Октябрьский, Бирск, Мелеуз и Салават. Для сравнения: по итогам 2020 года в рейтинге федерального министерства значились только семь башкирских городов.

К сведению. По данным республиканского министерства ЖКХ, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии благоустроены в 2020 году 103 общественных территории, в 2021 году — 146, в 2022 году — 126 территорий. Так, только в прошлом году на благоустройство городов и сел республики выделено 1,3 млрд рублей. Причем более 90 процентов этой суммы региону удалось выиграть в федеральном конкурсе, информировал «Башинформ» со ссылкой на исполняющую обязанности министра ЖКХ республики Ирину Голованову.

В различных мероприятиях по созданию комфортной городской среды в 2022 году участвовали все города и еще 49 сел Башкирии. В общей сложности удалось благоустроить 126 общественных территорий вместо запланированных 122, отметили в министерстве ЖКХ Башкирии.

«Объекты благоустройства и их функциональное назначение определены по итогам голосования жителей. Многие из них включены в стратегии развития городов и районов. Это обеспечивает последовательное и комплексное развитие выбранных территорий», — цитирует «Башинформ» Ирину Голованову.

В целом за 2022 год в регионе благоустроили 45 парков и скверов, 17 набережных, семь площадей, 15 пешеходных зон и аллей, четыре фонтана, 17 детских игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок и пять автогородков.

Важно: впервые на международном уровне отмечен проект по благоустройству белорецкого парка «Шагни за горизонт», ставшего победителем в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры» международного конкурса BLT Built Design Awards 2022 в Париже. Этот же проект удостоился золотого диплома международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини», информировал в ноябре прошлого года «Башинформ».

«Эти победы в двух международных конкурсах еще раз подтвердили высокую планку, которую мы держим в плане благоустройства наших общественных пространств», — прокомментировал тогда Глава Башкирии Радий Хабиров.

Еще один башкирский проект «Преображение Зилаира» отмечен в прошлом году уже на федеральном уровне. Зилаирский сельсовет на VI всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» занял первое место в номинации «Градостроительная политика». Победа стала возможной благодаря реализации в этом районе Башкирии сразу нескольких федеральных и республиканских проектов, синхронизации мероприятий по благоустройству историко-культурного центра и набережной села Зилаир, а также реставрации храма, реконструкции водопровода, сообщал «Башинформ».

В результате Зилаир получил из федерального бюджета 18 млн рублей на дополнительное благоустройство.

«Работа проведена огромная, проекты реализованы, и это тоже положительный пример для других конкурсантов», — отметила глава министерства ЖКХ Башкирии, добавив, что по проектам-победителям всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений запланированные работы завершатся до конца ноября.

Каждый проект — это по сути уникальная разработка. Не случайно многие из них становятся примерами для других регионов. Так, например, проект благоустройства центральной площади в селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии отмечен минстроем России и включен в федеральный реестр лучших практик. Проект реновации белорецкого парка еще до победы в престижном международном конкурсе вошел в сборник «Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды», подготовленный экспертами центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Разумеется, проекты не рождаются сами собой. В основе каждого из них лежит запрос общества, поскольку территории для благоустройства выбирают сами жители. Добавьте к этому поддержку руководства республики и грамотную работу профессионалов: архитекторов, дизайнеров и выдающийся результат обеспечен. Именно так это было в Белорецке, который сейчас известен на весь мир, сообщал «Башинформ».

«Эта история началась почти три года назад. В Белорецк по поручению Радия Хабирова приехала команда дизайнеров и архитекторов, им очень понравилось место, где находился городской парк. Его решили обновить и увеличить территорию за счет живописного склона скалы „Уроки“, набережной реки Белой. Жители активно поддержали эту идею, обсуждали и предлагали свои варианты. И вот теперь белорецкий парк известен на весь мир! Считаю, Белорецк и белоречане этого достойны», — написал в соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Помимо собственно благоустройства в Башкирии стремятся наполнить обновленные территории новыми смыслами. Тогда общественное пространство из места для приятного отдыха превратится в нечто большее. Например, станет драйвером для развития местного бизнеса, ремесел, туризма. Так, благоустройство арт-центра «Воскресенский завод» в Мелеузовском районе стало лишь началом новой жизни этой территории, ближайшее будущее обещает быть еще интереснее.

Реализация новых проектов благоустройства продолжится и в этом году. Жители Башкирии очень активно участвовали в их выборе, свои голоса отдали почти 566 тысяч человек. Лидерами среди городов и районов республики по активности населения стали Октябрьский и Стерлитамак, а также Бижбулякский и Дюртюлинский районы.

Как сообщал «Башинформ», в 2023 году федеральный центр выделит на формирование комфортной городской среды в Башкирии еще 1,2 млрд рублей. Часть финансовых затрат возьмет на себя республика, а результатом станет практическое воплощение новых, оригинальных проектов, которые по достоинству оценят не только эксперты, но и жители и, конечно, гости Башкирии.

Например, в Уфе на 2023 год запланирована реализация второго этапа благоустройства территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру Тёплое, а также к аллее «Медицинской доблести».

Кроме того, в Уфе намерены обновить в этом году сад имени Аксакова, лесопарк Лесоводов Башкирии, аллею перед Театром кукол. Также начнутся работы по благоустройству улицы Октябрьской революции — от улицы Цюрупы до проспекта Салавата Юлаева.

Всего на ближайшие два года в Уфе запланированы благоустроительные работы ещё по 11 объектам, часть из них рассчитана на двухлетнюю реализацию.

Особого внимания, безусловно, заслуживает масштабный проект «Уфимское ожерелье». Общая протяжённость маршрута этой уникальной экологической тропы здоровья превышает 70 километров.

На данный момент завершен первый этап благоустройства в Орджоникидзевском и Октябрьском районах Уфы. В этом году работы продолжатся уже в Кировском и Калининском районах. Установлены освещение, скамейки, малые архитектурные формы из дерева. Постепенно появятся новые смотровые зоны, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, а также велодорожки, информировал «Башинформ».

Между тем в этом году еще восемь городов Башкирии будут претендовать на федеральные гранты на благоустройство, сообщал «Башинформ».

Всего с 2019 года в республике реализовано 27 проектов, победивших во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Сумма привлеченных средств составила 2,264 млрд рублей, констатировали в министерстве ЖКХ Башкирии.

«Башкирия побеждала 27 раз, это один из лучших результатов в России. За это благодарю министерство ЖКХ региона и институт развития городов, надо и дальше выигрывать», — резюмировал на одном из недавних оперативных совещаний правительства в ЦУРе Глава республики Радий Хабиров.

Напомним, федеральный проект по формированию комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.