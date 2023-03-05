«Волны» эвакуаций, трупы в бане, двойное убийство, истязания детей. Резонансные ЧП в Башкирии

ИСТЯЗАЛ ДЕТЕЙ

Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних». Обвиняемый в январе–феврале 2023 года, воспитывая и присматривая за несовершеннолетними, применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям во время беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в приюты.

Предварительно, обвиняемым является мужчина, который ранее учился религии, а затем решил воспитывать детей, не имея на то соответствующие разрешения. В здании, где расположена мечеть, также находятся другие организации, в том числе хостел. Родители детей по «сарафанному радио» узнали о том, что он занимается воспитанием ребят, согласно обычаям, которые у них приняты, и отдали своих мальчиков. Один из 12 воспитанников сбежал, привлек к себе внимание правоохранителей на территории вокзала. Он рассказал полиции о том, что его и других детей бьют, содержат в неприемлемых условиях. Делом занялись правоохранители. Также известно, что четырех мальчиков родственники уже забрали из соцучреждений.