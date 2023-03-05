«Волны» эвакуаций, трупы в бане, двойное убийство, истязания детей. Резонансные ЧП в Башкирии

Мгновенная смерть на железнодорожных путях, убийство из ревности с привкусом алкоголя, встречное ДТП с гибелью людей, истязания детей в здании с мечетью, губительная снежная «лавина», необдуманный поступок из-за контрольных работ, «волны» эвакуаций в школах, обгоревшие останки в бане. Самые резонансные происшествия минувшей недели в Башкирии — в одном материале информационного агентства «Башинформ».
В Давлекановском районе в экстренные службы поступило сообщение о смертельном инциденте на железной дороге. По предварительным данным, на 1517 км Куйбышевской железной дороги под грузовой состав попал 53-летний мужчина. Известно, что житель села Новоаккулаево погиб на месте, до приезда скорой помощи. В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
В Уфе в комнате жилого дома по улице Софьи Перовской были найдены два трупа с ножевыми ранениями. Предварительно, двое мужчин, 58 и 61 лет, и 55-летняя женщина устроили застолье с алкоголем. Позже соседи услышали крики, вызвали полицию. На место происшествия прибыли стражи порядка. Дверь в комнату открыл предполагаемый 58-летний убийца. На полу лежали тела его собутыльников. Конфликт произошел на почве ревности. Известно, что злоумышленник ранее был судим за убийство. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.
Смертельная авария произошла на 217 км автодороги Уфа — Оренбург. Столкнулись встречные «Лада Приора» и «Фольксваген Тигуан». Сотрудники МЧС России деблокировали погибших и оказали помощь пострадавшим, передали их бригаде скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель, 1963 года рождения, и пассажир, 1988 года рождения, из «Лады» погибли на месте ДТП, водитель иномарки бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Мелеузовскую ЦРБ.
Следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину по статьям «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «истязание двух и более несовершеннолетних». Обвиняемый в январе–феврале 2023 года, воспитывая и присматривая за несовершеннолетними, применял в отношении пятерых детей в возрасте от 6 до 12 лет физическую силу. Об указанных фактах стало известно правоохранителям во время беседы с одним из воспитанников, после чего дети были изъяты и помещены в приюты.
Предварительно, обвиняемым является мужчина, который ранее учился религии, а затем решил воспитывать детей, не имея на то соответствующие разрешения. В здании, где расположена мечеть, также находятся другие организации, в том числе хостел. Родители детей по «сарафанному радио» узнали о том, что он занимается воспитанием ребят, согласно обычаям, которые у них приняты, и отдали своих мальчиков. Один из 12 воспитанников сбежал, привлек к себе внимание правоохранителей на территории вокзала. Он рассказал полиции о том, что его и других детей бьют, содержат в неприемлемых условиях. Делом занялись правоохранители. Также известно, что четырех мальчиков родственники уже забрали из соцучреждений.
В Кумертау 70-летний мужчина стал очищать от снега крышу частного дома. Не удержавшись, он упал с кровли, и его завалило снегом. В итоге мужчина скончался.
В Уфе школьница, чтобы не делать контрольные работы по математике, решилась на необдуманный поступок. В учебном заведении ей стало плохо, рядом нашли упаковки от обезболивающих таблеток. Ее экстренно доставили в больницу. Состояние девочки стабилизировалось. Ее перевели из реанимации в отделение.
За неделю несколько учреждений образования «захлестнули» «волны» эвакуаций: уфимский центр образования № 10, лицей № 1 и 107, школу №37, стерлитамакскую гимназию № 5. В учебные заведения поступили сообщения о якобы заложенном опасном предмете. Помещения были проверены правоохранителями. Информация не подтвердилась.
В МЧС по Башкирии поступила информация о пожаре в селе Осоргино Уфимского района. Горела баня на улице Рождественской. В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии на место сил и средств муниципальной пожарной охраны г. Уфы и МЧС России происходило открытое горение бани. Огонь также охватил мансарду по всей площади и отдельностоящую беседку. К ликвидации пожара привлечено 22 человека и 9 единиц техники. В ходе тушения внутри бани обнаружены тела двух погибших. Личность и пол устанавливаются. Причина пожара устанавливается.